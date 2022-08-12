5 невероятных мест, куда можно уехать одному на пару дней

Путешествия в одиночку — уникальный опыт, который каждому необходимо получить хотя бы раз. Спонтанные решения и возможность в любой момент отклониться от маршрута наполняют такие поездки духом абсолютной свободы. Однако тем, кто отправляется в соло-путешествие впервые, лучше выбирать проверенные и безопасные направления — такие, как в примерах ниже.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Подобрал для вас пять направлений для соло-путешествий. Их можно условно разделить на две группы: места для тех, кто ищет новых знакомств, или для тех, кто, напротив, хочет побыть один.

Познакомиться и завести друзей

Переславль-Залесский

Поездку в Переславль-Залесский (по крайней мере, из Москвы) можно считать тренировочным стартом перед «серьёзным» одиночным путешествием. В паре часов от столицы легко впервые примерить на себя роль соло-туриста и определиться с наиболее комфортным форматом: либо уединение и «растворение» в природе на берегу Плещеева озера, либо динамичные выходные в компании новых знакомых. Благо поводов для знакомств в Переславле достаточно. Это и фестиваль воздухоплавания, превращающий Ярославскую область в маленькую Каппадокию, и тематические экскурсии, и мастер-классы в местных ремесленных музеях.

Сочи

Летний Сочи — ещё один оптимальный вариант для «дебюта» соло-путешественника. Во-первых, туда отправляются прямые авиарейсы из большинства крупных городов России. Во-вторых, инфраструктура адаптирована для одиночных туристов, а в отелях предусмотрены одноместные номера, что позволяет не переплачивать за размещение.

Можно не бронировать номер заранее и отправиться навстречу спонтанным приключениям. Чёткое планирование в путешествии совсем необязательно.

Подготовили несколько полезных советов, которые помогут не упустить самое интересное, — читайте о них в статье по ссылке ниже.

В Сочи легко проверить, комфортно ли вам наедине с собой в принципе, и при необходимости тут же обзавестись новыми знакомыми. Для этого достаточно заглянуть на один из популярных пляжей, например, «Мандарин». Без компании точно не останетесь.

Краснодар

За последние пару лет этот город отвоевал у Петербурга титул барной столицы России, а вслед за бартендерами (профессионально занимаются приготовлением коктейлей) с севера на юг отправились и ценители авторских напитков и уникальной барной атмосферы. Чем ближе к выходным, тем выше вероятность встретить за стойкой интересных собеседников и договориться с ними о прогулке по Краснодару. А погулять есть где: и в центре, по Красной улице, и чуть подальше — в парке «Краснодар», которому вообще стоит посвятить целый день.

Остаться наедине с собой

Валаам

Опытным «одиночкам» подойдут и более уединённые места — например, остров Валаам. В сердце Ладоги можно отправиться как с паломническими целями, так и в поисках полного отрешения от мира: локаций, где вас никто не потревожит, на архипелаге в избытке.

Интересен и сам путь на Валаам — на «метеорах» или речных теплоходах. Ладога часто показывает свой непростой характер, напоминая скорее открытое море, нежели озеро. Тем более интересным и волнующим становится маршрут, который к тому же предстоит пройти в одиночку.

Абхазия

«Страна души» известна гостеприимством, скрыться от которого может быть трудно. Но возможно. Самая первая и основная рекомендация — держитесь подальше от туристических локаций, выбирая для посещения не пляжи или людную Рицу, а, например, Акармару — город-призрак в Восточной Абхазии.

Покинутый шахтёрский посёлок Акармара иллюстрирует, как могла бы выглядеть планета после эры людей. А если посещать его в одиночку, создаётся потрясающе реалистичный эффект погружения в постапокалипсис.

Куршская коса

В отличие от популярных у туристов Зеленоградска и Светлогорска, на Куршской косе ещё остались места, где можно спрятаться от толпы и насладиться сдержанной красотой северной природы в полном одиночестве. Искать их лучше ближе к литовской границе. Однако и от туристических спотов вроде высоты Эфа или Танцующего леса можно уйти на абсолютно уединённые пляжи. Но для этого лучше приезжать в Калининградскую область в низкий сезон — с октября по апрель.

Если наши маршруты вдохновили вас на поездку, не забудьте проверить себя по списку необходимых вещей в дорогу — ищите их по ссылке ниже.