Какими тату украшают свои идеальные ноги фитнес-модели: эскизы и 7 реальных фото

Татуировки на ногах у девушек смотрятся элегантно и эстетично. Удачно подобранный рисунок, повторяющий плавную линию бедра или окольцовывающий тонкую щиколотку, способен придать загадочности образу и привлечь внимание окружающих.

Девушки со спортивной фигурой взяли на вооружение этот приём и охотно украшают ноги различными рисунками. Тату здесь могут быть как совсем маленькими, чтобы их удалось спрятать под одеждой, так и преувеличенно масштабными — покрывать бедро и икры полностью. Предпочтения у девушек разные!

Давайте разберёмся, какие зоны ног чаще всего становятся локациями для тату, и заодно полюбумся на идеальные фигуры их обладательниц — фитнес-моделей и тренеров.

Миранда — фитнес-модель Фото: Личный архив Миранды

Локации тату

Девушки, решившие сделать татуировку на ноге, должны помнить, что не все зоны этой части тела имеют одинаковый болевой порог. Также не всегда рисунок будет иметь одинаковую сохранность. В некоторых зонах потребуется повторное нанесение.

Тату на бедре

Если выбирать самое удачное место для татуировки на ноги, то это будет бедро. Здесь много мышечной ткани, поэтому во время нанесения дискомфорт ощущается не так сильно. К тому же тату на верхней части бедра смотрится сексуально и весьма изящно. Особенно у девушек, которые активно тренируют эту зону.

Ариса Клар — фитнес-модель Фото: Личный архив Арисы Клар

Тату на икрах

Спортсменки часто выбирают эту локацию для нанесения рисунков из-за её универсальности. Большая площадь позволяет сделать масштабные рисунки, кожа здесь не образует складок, а округлость даёт возможность наносить интересные объёмные эскизы в ЗD формате. Также татуировки на икрах при необходимости всегда можно скрыть длинными брюками.

Маккейна Матта — фитнес-модель Фото: Личный архив Маккейны Матты

Тату на щиколотках

Существует мнение, что рисунки на этой зоне делают в основном женщины. Тонкую изящную часть ноги выделяют миниатюрными рисунками, надписями или геометрическим орнаментом. Часто можно заметить тату в виде браслета на щиколотках. Таким образом, рисунок становится украшением, а иногда и своего рода оберегом. В некоторых случаях люди выбирают татуировку браслета на щиколотках для проявления бесконечного уважения, ценности и преданности родным.

Даниела — фитнес-тренер Фото: Личный архив Даниелы

Тату на стопе

Рисунок в этой зоне смотрится очень эффектно. Особенно если девушки надевают туфли на высоком каблуке. Но татуировка на стопе имеет один важный существенный минус — быстрое вымывание пигмента. Кожа здесь часто соприкасается с обувью, и в результате процесса трения краска теряет яркость. Поэтому обладательницам тату на стопе приходится периодически обновлять рисунок. Вдобавок процедура набивания весьма болезненна.

Александра Гонсалес — фитнес-модель, участница конкурса велнесс-бикини Фото: личный архив Александры Гонсалес

По наблюдениям художников тату-салонов, нет определённой закономерности, какую зону чаще всего предпочитают украшать девушки. Рисунки делают почти на всех частях ноги. Выбор представительницы прекрасного пола совершают, скорее всего, в зависимости от характера, настроения или по принципу — нравится или нет.

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev «Девушки, как и мужчины, выбирают эскизы зачастую спонтанно, не вкладывая глубоких смыслов в изображения. По расположению на частях тела никаких принципов определения тематики рисунка также нет. Я как мастер могу лишь дать рекомендации по выбору, чтобы понравившийся конкретный эскиз органично вписывался в ту или иную часть тела по форме и динамике. Но отмечу, что татуировки на бёдрах, икрах, щиколотках действительно делают ноги более стройными».





Какие эскизы выбирают девушки?

Популярностью у девушек пользуются рисунки в виде животных и птиц, узоры, геометрический орнамент, цветы и надписи. Однако наравне с милыми изображениями часто выбор падает и на мистические рисунки в виде черепов, скелетов.

Джавера Гон Луиза — фитнес-тренер Фото: Личный архив Джаверы Гон Луизы

Егор Зверев: Если лет 15 назад можно было найти разницу между предпочтениями клиентов по гендерному признаку, то сейчас мужчины и женщины выбирают тематику эскизов, основываясь лишь на своих личных интересах. Никаких стереотипов нет. В какой-то момент своей карьеры я решил посчитать, кому я больше сделал черепов, оказалось, что на парнях и девушках их было поровну. Хотя розовых мишек и алые розы всё-таки предпочитают наносить исключительно представительницы прекрасного пола.

Если углубиться в тематику рисунка, то можно отметить, что спортивные подтянутые девушки часто обращаются к животным мотивам. Часто на ногах изображают силуэты льва, тигра. И в этом есть логика. Свирепые сильные животные символизируют для обладательниц тату напористость и желание побеждать.

Тари Гаррисон — фитнес-тренер Фото: Личный архив Тари Гаррисон

Ещё одним популярным рисунком становится эскиз совы на ноге. Распахнутые крылья символизируют свободу и независимость, а сама птица во многих древних мифологиях является воплощением ума, мудрости и рассудительности.

Ноги — прекрасное место для нанесения татуировок. При необходимости можно всегда скрыть рисунки от посторонних глаз. А ещё они могут визуально прибавить роста.