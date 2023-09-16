Тренд на естественность: 7 спортсменов, которые не скрывают седину и выглядят круто

Тренд на седые волосы дошёл и до мирового спорта. Всё чаще можно увидеть профессиональных атлетов, фитнес-тренеров, футболистов, хоккеистов в естественном образе. Они не стесняются показывать седину, активно публикуют фото в социальных сетях. Таким образом спортсмены заявляют, что для них важнее внутренняя составляющая, достижения, профессионализм, а не общепринятые стандарты красоты. А ещё… Кажется, они хотят переписать эти стандарты, показывая, что седина может выглядеть очень круто.

Увы, не все поклонники с пониманием относятся к тренду на естественность. Фанаты делятся на два лагеря: тех, кто восхищается смелостью своих кумиров, и тех, кто их осуждает, категорически не принимая подобные образы. Страницы в социальных сетях спортсменов пестрят тысячами комментариев. Тут и восхищение, и недоумение с призывами «привести себя в порядок».

Инструктор йоги Анна Весна Фото: личный архив Анны Весны

Спортсмены, решившие показать мировой общественности свою седину, тем временем спокойно относятся к нападкам со стороны. Не забываем, что эти люди добились высот и имеют волевой и сильный характер. Они смело демонстрируют свой натуральный образ и не собираются скрывать серебристый цвет под краской. Некоторые даже специально окрашивают волосы в пепельный оттенок!

Футболист Робин ван Перси Фото: Cees van Hoogdalem/Getty Images

Когда зародился тренд на седые волосы?

Переломным моментом тут можно считать 2021 год — время после пандемии ковида. Люди, вынужденные находиться в изоляции, не имели возможности посещать парикмахеров. Всё, что ранее скрывалось, стало очевидным. И звёзды не были исключением, ведь пандемия всех уравняла в возможностях.

Многие знаменитости поняли, что уже нет смысла скрывать свой естественный образ. Некоторые даже искусно вписывали седые волосы в индивидуальный стиль, и многим он действительно подходил. Первые звёзды с серебристым оттенком на волосах вышли на красную дорожку во время Каннского кинофестиваля. Не стеснялись седых прядей даже актрисы.

Энди Макдауэлл на Каннском кинофестивале в 2021 году Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

После тренд подхватили блогеры, деятели искусств, спортсмены. Серебристый оттенок волос стал популярным. Публичные личности заявили своим внешним видом, что седина — это не признак неухоженности, небрежности, старения, а проявление естественности и свободы выбора стиля жизни.

Фитнес-модель Блейкали Джонс Фото: личный архив Блейкали Джонс

Британская международная ежедневная деловая газета в начале 2023 года даже зафиксировала новую модную тенденцию среди мужчин и женщин. Европейские журналисты отметили, что всё большее количество людей появляется на публике с естественным цветом волос. Известные режиссёры, актёры, футболисты, хоккеисты становятся законодателями моды и помогают раскрепоститься, полюбить свою внешность со всеми несовершенствами.

Тренд подхватили и атлеты. Всё чаще можно увидеть бодибилдеров, фитнес-тренеров, преподавателей йоги, которые не стесняются показать публике свой натуральный цвет волос.

Бодибилдер и фитнес-тренер Павел Ладзияк Фото: личный архив Павла Ладзияка

Влияет ли спорт на появление ранней седины?

Волосы седеют, когда повреждаются и погибают клетки, называемые меланоцитами. Именно они отвечают за выработку пигмента меланина. При его дефиците растущий волос приобретает белый, серебристый или серый оттенок. На этот процесс влияют генетика, индивидуальные особенности организма, заболевания — врождённые и приобретённые. Стресс может стать причиной ранней седины, но лишь косвенно. А вот профессиональный спорт и физические нагрузки не являются корреляцией появления серебристого оттенка прядей.

Фитнес-модель Таня Дарби Фото: личный архив Тани Дарби

Илья Алмазов врач, пластический хирург «Одно из популярных мнений, что стресс вызывает седину, не нашло научного подтверждения. Нервные потрясения могут повлиять на выработку меланина, так как они провоцируют спазмы сосудов, из-за чего волосяные луковицы недополучают питания, но это лишь предположения.



Также нет достоверных фактов, объясняющих появление серебристого оттенка на волосах и из-за физических упражнений. Регулярные тренировки не могут остановить или обратить вспять этот процесс. Нет никакой взаимосвязи между сединой и спортивными показателями».





Обычно появление седых волос происходит в среднем к 40–50 годам. Скорость изменений зависит от генетики, пола и даже расовой принадлежности. Афроамериканцы, как правило, седеют позже, чем европеоиды, а азиаты находятся где-то посередине. Женщины обычно седеют позже мужчин.

Инструктор по пилатесу Никки Адамс Фото: личный архив Никки Адамс

Так что же влияет на появление ранней седины?

Возраст, в котором вы поседеете, определяется в первую очередь генетикой. Поэтому, если один или оба родителя имели серебристые пряди уже в раннем возрасте, вы с большой вероятностью также будете иметь подобный цвет волос в это же время. Виноват в этом ген IRF4.

Курение, вредные привычки и неполноценное питание также могут ускорить изменение цвета волос. Также раннее поседение может быть признаком аутоиммунного заболевания, заболевания щитовидной железы или сердца.

Инструктор йоги Кэтти Фото: личный архив Кэтти

Плохая экология, чрезмерное воздействие краски с химическим составом, отсутствие должного ухода за волосами также влияют на появление серебристого оттенка. Таким образом, наличие седины не обязательно является показателем проблем со здоровьем. Возможно, это связано с вашей генетической предрасположенностью. Не стоит беспокоиться по этому поводу. Тем более сейчас, когда тренд на естественность вовсю набирает обороты. Попробуйте вписать серебристые пряди в новый имидж и полюбить себя.

В то же время если седина настигла вас внезапно в достаточно молодом возрасте и в семье нет никого, кто рано седел, то это повод обратиться к специалисту. Он поможет исключить наличие заболеваний гипофиза или щитовидной железы, генетических отклонений, особенно аутоиммунных.