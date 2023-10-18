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Упражнения с гирей на заднюю поверхность бедра: эффективная тренировка для прокачки и укрепления мышц

Тренировка с гирей: 4 упражнения для сильных и рельефных ног
Надежда Ахметова Виктор Обморнов
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Упражнения с гирей для задней поверхности бедра
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Она займёт всего 20 минут.

Гиря – тот снаряд, который вы вполне можете найти у себя дома. Возможно, она пылится в шкафу, напоминая вашему папе о его спортивной молодости. Если всё так, скорее доставайте гирю, сегодня она вам пригодится. Наша тренировка посвящена прокачке задней поверхности бедра.

Всего вам предстоит выполнить четыре упражнения: румынская тяга, выпады на месте, приседания «сумо» в два-три подхода по 15 повторений и классический мостик в три подхода тоже по 15 повторений. Хорошенько разомнитесь перед тренировкой. Включайте ролик и следуйте всем инструкциям тренера Надежды Ахметовой. В видео очень подробно расписана техника выполнения упражнений. А гирю выбирайте, ориентируясь на собственные силы, чтобы избежать травм.

По ссылке рассказали, как накачать плечи гирей:
4 лучших упражнения для мужчин с гирей, которые сделают плечи больше
Видео
4 лучших упражнения для мужчин с гирей, которые сделают плечи больше
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