10 принципов долголетия от японского врача Сигэаки Хинохары, который прожил 105 лет

Известный старейший врач из Японии Сигэаки Хинохара — пример активного, волевого и целеустремлённого человека. Он до последних дней своей жизни проводил операции и занимался йогой.

Биография Сигэаки Хинохары — наглядный и показательный образец того, что учиться, менять профессию можно в любом возрасте. Конечно же, его идеи, установки и жизненные принципы нашли отражение в книгах, которые он написал уже после 70 лет. Издания до сих пор раскупаются миллионными тиражами. Одна из книг «Жить долго, жить хорошо» стала бестселлером в Японии.

Биография Сигэаки Хинохары

Родился Хинохара в небольшом городке Ямагути на острове Хонсю в 1911 году. Получил медицинское образование в Киотском университете. В 1941-м начал вести приёмы в больнице Святого Луки в Токио, в которой и проработал до самой смерти.

Он не прекращал свою трудовую деятельность ни на день. Проводил операции даже в военные годы, под авиаобстрелами. В 1990 году Сигэаки Хинохара получил звание почётного доктора больницы. Также он был награждён медалями Императорского университета Киото, университета Томаса Джефферсона, университета Макмастера.

Его идеи были отмечены на государственном уровне. Именно Хинохара оказал влияние на создание и внедрение в систему здравоохранения Японии обязательных ежегодных медицинских осмотров.

Больница, которую врач возглавлял с 1990 по 2017 год, отличалась своей необычной системой лечения пациентов. Она предполагала обязательный 10-часовой сон, вечерние занятия йогой и музыкальные вечера по выходным дням. Кстати, дирижировал оркестром сам Сигэаки Хинохара. В 90 лет он осуществил свою давнюю детскую мечту и окончил специализированную высшую музыкальную школу.

Умер Сигэаки Хинохара в возрасте 105 лет. Практически до последнего дня он вёл активный образ жизни, принимал пациентов, читал лекции и путешествовал.

Обратимся к секретам долголетия Хинохары, которые помогли ему сохранить бодрость духа и запас жизненных сил.

Принципы долголетия Сигэаки Хинохары

1. Читайте

Сигэаки был уверен, что развитие когнитивных способностей — один из самых эффективных способов предотвратить деменцию. Именно благодаря чтению книг, особенно с ранних лет, можно замедлить процесс старческого слабоумия. Сигэаки Хинохара также считал, что тренировка мозга — одно из основных условий, которое поможет дожить до ста лет.

Фото: istockphoto.com

2. Смейтесь

Японский врач-долгожитель полагал, что хорошее настроение и позитивный настрой способны творить чудеса. Смех, по его мнению, может продлить годы жизни, справиться с различными недугами: мигренью, кашлем и даже болью в суставах. Полезны также самоирония и высмеивание собственных недостатков, — отмечал Сигэаки Хинохара.

3. Не думайте о прошлом

Хинохара советовал не зацикливаться на прошлом, а жить настоящим. По его мнению, воспоминания, к которым человек постоянно обращается, не дают развития. Он сравнивал обращение мыслей в прошлое с чтением одной и той же книги по кругу. В жизни должно быть разнообразие. Изучайте новое и живите настоящим — советовал японский долгожитель.

Фото: istockphoto.com

4. Общайтесь с молодыми

Молодые люди живут настоящим. Прошлого в их арсенале не так много. О будущем они задумываются не так часто, а наслаждаются моментами здесь и сейчас. В этом и есть прелесть — говорил Хинохара. Он советовал брать пример с юнцов, у которых «горят глаза» и ещё есть достаточно оптимизма.

5. Следите за весом и здоровьем

Японский врач советовал всем своим коллегам, да и пациентам, тщательно наблюдать за изменениями в своём организме и теле. Чтобы параметры было легче проанализировать, он предложил завести «тетрадь здоровья». В ней Хинохара предлагал записывать уровень холестерина, глюкозы в крови, показатели артериального давления, вес и т.д.

Фото: istockphoto.com

6. Усердно работайте

Трудиться нужно всегда и до последнего вашего дня. Так считал японский долгожитель. Именно этот процесс станет отличной профилактикой старческих умственных заболеваний. Все долгожители были максимально вовлечены в своё дело и вели активную социальную жизнь. Сам Сигэаки Хинохара работал по 18 часов семь дней в неделю.

7. Откажитесь от комфорта

«Благополучные условия быта расхолаживают людей и заставляют лениться», — писал в своих трудах японский доктор. Наличие машин, лифтов в доме делает жизнь неактивной. Хинохара призывал отказаться от комфорта. Он сам старался всегда ходить пешком, а поднимался в зданиях между этажами всегда только по лестницам, перешагивая через две ступеньки. Так он разрабатывал свои суставы.

Фото: istockphoto.com

8. Планируйте

Несмотря на убеждения японского врача жить сегодняшним днём, о будущем он также призывал задумываться. Сам вёл ежедневник, в котором его график было расписан на несколько лет. Хинохара считал, что наличие планов — это отличный стимул двигаться вперёд и жить.

9. Не копите материальное

Сигэаки Хинохара писал в своей книге «Жить долго, жить хорошо», что погоня за вещами — верный путь к стрессу. Не стоит копить годами барахло и материальное. Так считал врач. Он был уверен, что всё это захламляет не только пространство, в котором мы живём, но и наши мысли. Хинохара советовал научиться избавляться от лишних вещей и содержать личное пространство в чистоте.

10. Занимайтесь спортом

Главный принцип Сигэаки Хинохары звучал так: «Сохранить ясность ума невозможно без физических движений». Он настоятельно рекомендовал заниматься активностями. Японский долгожитель недоумевал, почему утренняя пробежка или часовые тренировки в зале иногда приравниваются людьми к подвигу. Он считал эти занятиями такими же обязательными, как чистка зубов или завтрак.

Мнение психолога

Психологи согласны с позицией долгожителя Сигэаки Хинохары, но советуют всё-таки не забывать о своих принципах и жизненных установках. Не стоит слепо доверять чужим советам. Учитывайте личные условия.

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог «Принципы долгожительства, которые пропагандировал японский врач, могут быть полезными для многих людей, но выбрать нужно подходящие для себя. Каждый человек индивидуален и должен выработать свой собственный путь к здоровью и счастью. Главное — это слушать своё тело и сердце, находить равновесие между работой и отдыхом, быть позитивным, открытым к миру и людям. Тогда, возможно, подобные установки станут отличной профилактикой деменции и других старческих болезней».





Принцип постоянно и много трудиться имеет право на жизнь, но это не универсальный совет. Работа отличается по содержанию и типу нагрузки, не всегда соответствует внутренним ритмам человека. Некоторые люди трудятся под давлением обстоятельств, вынужденно выполняя определённую функцию. Нелюбимая работа может вызывать стресс, уныние, приводить к снижению самооценки и депрессии.

Фото: istockphoto.com

Для достижения гармонии с самим собой важно учитывать свои индивидуальные особенности, такие как темперамент, характер и другие. Стоит понимать и признавать свою истинную мотивацию, цели и потребности. Не все люди одинаково амбициозны, трудолюбивы, ответственны или креативны.

Кто-то довольствуется тем, что имеет. Ему нужно больше времени на отдых, развлечения, хобби или семью. Поэтому я не стану рекомендовать всем без разбора работать много и непрерывно. Стоит выстраивать свою жизнь так, чтобы это приносило радость, удовлетворение и пользу себе, родным, близким и обществу.

Быть оптимистичным и жить в настоящем

Этот принцип очень важен для долгой и счастливой жизни. Оптимизм помогает преодолевать трудности, находить положительные стороны в любой ситуации и не бояться будущего. Позитивный взгляд на жизнь помогает не зацикливаться на проблемах на работе или со здоровьем, а наслаждаться каждым днём.

Геронтологические исследования утверждают, что оптимисты живут и сохраняют здоровье дольше, чем пессимисты. Оптимизм способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение, иммунитет и общее состояние организма. Оптимисты также лучше справляются со стрессом, адаптируются к изменениям и решают проблемы.

Жить в настоящем также полезно для психического здоровья. Это помогает избегать бессмысленного пережёвывания прошлых ситуаций и отказаться от постоянных мыслей о просчитывании будущего. Жить здесь и сейчас, ценить то, что есть, и быть благодарным за это – один из секретов долгожителей.