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Режиссёр Клим Шипенко: интервью, последние новости, выход фильма «Холоп 2»

Режиссёр Клим Шипенко: я самый настоящий экстремал
Софья Бычкова
Интервью с режиссёром Климом Шипенко
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Поговорили о спортивном прошлом, полёте в космос и простых человеческих ценностях.

Кто из нас не мечтал побывать в космосе? А режиссёру Климу Шипенко это удалось. Более того, он стал первым, кто смог снять фильм прямо на МКС – его «Вызов» стал вдохновением для миллионов зрителей. Сам Клим уверен, что оказаться в космосе может каждый, а начать нужно с малого – с мечты. Режиссёр с детства занимается спортом, а поэтому дисциплина и сила духа не позволили ему сойти с выбранного пути.

Клим поделился с «Чемпионатом» своей космической историей, а также рассказал о своём спортивном прошлом в ЦСКА, воспитании детей и дал совет каждому, кто мечтает оказаться среди бескрайних просторов космоса.

Клим Шипенко
Клим Шипенко
режиссёр

«Стремление победить, стать первым в любых делах, довести до конца начатое — такие свойства характера человек приобретает, занимаясь профессиональным спортом. К тому же спорт даёт возможность почувствовать драйв, дух соревнования, важность каждого момента. Помню, во время баскетбольных матчей всегда бился за каждый мяч и за каждое очко. В какой-то момент я даже думал, что стану баскетболистом».

Беру от жизни всё

В детстве я достаточно долго играл в баскетбол за ЦСКА. Я обожал это занятие и всё, что было с ним связано. Часто вспоминаю этот период жизни. У меня были строгие тренеры, спуску не давали, но я их очень любил. Дисциплина и спорт помогли мне в дальнейшем.

Фото: Личный архив Клима Шипенко

Я изо всех сил стараюсь прививать своим детям любовь к спорту. Мой старший сын – ему сейчас 16 лет – тоже занимается баскетболом. Правда, не на профессиональном уровне, как я когда-то, но тем не менее играть он умеет. Иногда мы тренируемся вместе. Я на своём опыте знаю, что такое спорт и насколько он закаляет характер, поэтому детям стараюсь передавать эти знания, насколько возможно.

Помимо баскетбола, мы с семьёй занимаемся зимними видами спорта – лыжами и сноубордом. Я очень хорошо катаюсь на доске, а мои дети – на лыжах. Моему младшему сыну сейчас 3,5 года, и я уверен, что он тоже скоро присоединится к нам. Надеюсь, что и в баскетбол он будет играть не хуже меня. Я всегда за активный отдых и, конечно, стараюсь выкраивать время, чтобы на своём примере прививать эту любовь детям. Пытаюсь их всячески заинтересовать и увлечь.

На съёмках фильма «Холоп 2»

На съёмках фильма «Холоп 2»

Фото: «Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Но самое главное, помимо интереса к спорту, хочется, чтобы дети знали, как стать хорошим человеком и остаться им, живя в этом мире, как относиться к людям, ценить то, что у тебя есть. Как раз все эти человеческие ценности мы показали в фильме «Холоп 2», который выходит в прокат 1 января.

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Зимой, кстати, появляется ещё один, можно сказать, вид спорта – очистка от снега прилегающих к дому территорий. Тоже вполне себе здоровое занятие, которое заменяет мне поход в тренажёрный зал. Спорт, конечно, и даёт энергию, и позволяет её выплеснуть. В этом смысле он такой – что тебе надо, то и происходит, поэтому я всю жизнь бок о бок со спортом.

Фото: Личный архив Клима Шипенко

Всё, что хочется сделать в этой жизни, рискованно и опасно, но тем не менее жить, не делая ничего, скучно.

Обожаю экстремальные его виды: вейксёрф, параплан, скалолазание и многое другое. Пытаюсь брать от жизни всё! Пожалуй, единственное, чего я пока не делаю – это не прыгаю с высоты в костюме белки. А так я самый настоящий экстремал. Конечно, и упустить шанс полететь в космос я тоже не мог.

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Человек может летать

Когда мне предложили полететь в космос, я не думал ни секунды. От такого предложения невозможно было отказаться. Переживал ли я из-за возможных рисков? Нет. Во-первых, я очень много знал про космос. По статистике, ни один космонавт, летавший на советской или российской ракете, при перелёте не умер. Во-вторых, я доверял тысячам людей, которые обеспечивали мою безопасность. Я знал, насколько это серьёзные и надёжные люди, поэтому летел со спокойной душой. Да и вообще, ездить на машине по городу в гололёд или снегопад куда страшнее полёта в космос.

Фото: «Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Во время работы над «Вызовом» был достаточно интенсивный график подготовки и съёмок, поэтому по прилёте на МКС я дал себе время на отдых. Не могу определить состав этой усталости, ведь когда я снимаю кино на Земле, то тоже очень устаю после съёмок. Я выкладываюсь и себя не жалею, поэтому не могу понять, насколько на усталость повлиял именно полёт в космос. После состояния невесомости уже по возвращении на Землю реабилитировался дня четыре.

Невесомость похожа на сон. Нам же снится иногда, что мы летаем, и нам это не стоит никаких усилий. Во сне мы летаем как птицы или как Супермен, оттолкнувшись от здания, и нам ничто не мешает – именно так ощущается невесомость в космосе. Это чудо! Человек может летать.

Тебе все говорят: «Да не может человек летать». А ты понимаешь — может, оказавшись в этой обстановке.

В процессе подготовки к полёту я прошёл через огромное количество нюансов – об этом можно говорить часами. А вот если давать совет на эту тему, то могу сказать одно – мечтайте и двигайтесь в этом направлении. Для полёта именно меня выбрали не случайно. Я хорошо знал про космос, так как много снимал на эту тему на Земле, общался с «Роскосмосом», летал на Байконур. Ощущал, как космос проникал в мои мысли и мою душу. Не ногой, но одним пальцем уже точно прикоснулся к космосу до того, как мне предложили полететь и снять фильм.

Фото: Саша Аксентьева/Личный архив Клима Шипенко

Космическая еда

На МКС достаточно разнообразный рацион, еда вполне себе съедобная. Это, конечно, не лучший ресторан, который можно себе представить, но тем не менее еда в космосе нормальная и даже вкусная.

Много консервированной пищи. Есть и мясо, и рыба. Можно выбрать разные гарниры – рис, гречка, супы, салаты и закуски. Там есть всё, даже чёрная икра. На Земле я не так часто ем чёрную икру, а в космосе вот ел, и она вполне себе была очень вкусная.

Фото: «Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Сдвиг по вкусовым функциям идёт процентов на 25–30. Суп харчо, он там всё равно остаётся супом харчо – немного другой, но он и на Земле всегда разный. Зависит от ресторана. Там всё вполне себе вкусное. Особенности еды – не самое большое неудобство в космосе.

В обычной жизни я не живу на бургерах с картошкой. Стараюсь есть морепродукты, салаты. Фастфудом не балуюсь, но ЗОЖником меня тоже не назовёшь.

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