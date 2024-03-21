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Как спрятать шнурки на кроссовках, чтобы они не болтались и не мешали — 5 способов

Как спрятать шнурки на кроссовках, чтобы они не мешали: 5 способов от стилиста
Елена Мельник
Как спрятать шнурки на кроссовках
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Если вы хотите, чтобы обувь выглядела стильно, можете воспользоваться одним из этих методов.
<a href="https://www.championat.com/authors/7329/1.html">Елена Мельник</a>
Елена Мельник
дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil

«Если бант на кроссовках развязывается в самый ответственный момент, мы испытываем раздражение. Нужно останавливаться и приводить обувь в порядок. Особенно это раздражает, если мы куда-то спешим. А ещё болтающиеся концы шнурков иногда портят весь образ. Как это исправить?»

Обувь на шнуровке носят и взрослые люди, и молодёжь. Конечно, последние часто предпочитают липучки, резиновые шнурки и т. п. Но, всё-таки преимущественно мы обувь шнуруем. И в какой-то момент неизбежно задумываемся над тем, как бы этот процесс оптимизировать. Чтобы и шнуровать, и обуваться быстрее, и вид создать более презентабельный.

Почему шнурки болтаются? Как правило, проблема заключается в их чрезмерной длине. Когда концы шнуроков волочатся по земле, это крайне неудобно. Но чаще нас смущает вовсе не перспектива наступить на них, а то, как выглядит сам бантик. Хочется от него избавиться, чтобы обувь смотрелась более стильно.

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Всегда ли это желание оправданно? Вовсе нет. Шнуровка – не просто элемент дизайна. Она призвана фиксировать обувь на ноге. Если речь о занятиях спортом, то вопросы эстетики тут точно должны отойти на задний план. Во время тренировки нога должна быть надёжно зафиксирована.

Как правило, в спортивной обуви используются плоские шнурки. В остальных вариантах – круглые. При этом материал обычно везде одинаковый. Это хлопок. Правда, в качественных и брендовых моделях он стопроцентный, а в дешёвых смешан с синтетикой. Некоторые производители также предлагают шнурки из чистого полиэстера. Такой вариант не подходит для спортивной обуви. Шнурки будут постоянно развязываться. Этот момент стоит учитывать.

Специфика моделей для разных сезонов и маршрутов:
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Как спрятать шнурки?

1. Под стопу

Самый популярный метод – шнурки, спрятанные внутрь кроссовок под стопу. Их «остатки» прикрываются бортами обуви. Данный способ рекомендуется использовать только в крайних случаях. Почему? Нога при нём фиксируется недостаточно плотно. Есть риск травмироваться при потере равновесия. Не подходит он и обладателям модели «сникеры». В данном случае сильно снижается комфортность передвижения. К этому способу стоит прибегать, когда необходимо быстро обуться и преодолеть небольшое расстояние.

Фото: Gorvik//istockphoto.com

2. Под язычок

Более надёжный приём – зашнуровать ботинки как обычно, а бантик спрятать под язычок. Правда, в таком случае узел во время движения будет давить на вверх стопы. Поэтому, если у вас толстые и длинные шнурки, от данного варианта стоит отказаться. К нему обычно прибегают любители стиля sport casual и обладатели кожаных кед.

3. Двойная шнуровка

Если шнурки слишком длинные, можно использовать метод двойной шнуровки. В некоторые отверстия по центру пропустить каждую половинку шнурка несколько раз.

Фото: bfk92//istockphoto.com

4. Перекрёстная шнуровка со скрытым бантиком

Нужно просто зашнуровать обувь снизу вверх. Концы должны оказаться с внутренней стороны пары. Теперь нужно сделать двойной узел так, чтобы он был на уровне носка, и обвести один конец вокруг другого. Не стоит затягивать слишком туго. Спрячьте концы как можно глубже в кроссовки, чтобы они оказались в районе носков ботинок. Такой вариант не подходит для долгой ходьбы.

5. Под стельку

Сегодня этот метод считается самым популярным. Дело в том, что видео с данным способом завирусилось в социальных сетях. Молодые люди используют его очень часто. И это не случайно. Он действительно удобен.

Что нужно сделать? Просто спрячьте шнурки под стельки. Однако, если они слишком толстые или длинные, то это доставит дискомфорт при ходьбе.

Фото: OlegMalyshev/istockphoto.com

Какие ещё есть варианты?

Существуют специальные шнурки без бантиков (силиконовые, «ленивые» или антишнурки), которые крепятся к обуви в двух местах. Плюсы – их легко снимать-надевать и никакого развязывания. Минусы – такие вещи быстро приходят в негодность, так как растягиваются и перестают плотно прилегать к ноге.

Более надёжный вариант – эластичные шнурки, которые хоть и растягиваются, но возвращаются к исходной длине. Благодаря этому их не нужно постоянно завязывать или заправлять. В составе преобладает не хлопок, а синтетические волокна. Они могут быть как круглыми, так и плоскими, цветными или неброскими. После определения нужной длины концы можно обрезать или опалить.

Также вместо узлов можно использовать специальные замки, заглушки или зажимы, которые крепятся как с внешней, так и с внутренней стороны обуви. Варианты бывают разных видов, размеров и цветов.

Стоит упомянуть ещё про такой метод, как укорачивание длины шнурков. При помощи ножниц и клея. Это позволит отрегулировать их по нужной длине. Ножницами мы просто отрезаем ненужную длину, а клеем обрабатываем концы, если они «ворсятся».

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