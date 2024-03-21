Если вы хотите, чтобы обувь выглядела стильно, можете воспользоваться одним из этих методов.

Как спрятать шнурки на кроссовках, чтобы они не мешали: 5 способов от стилиста

Елена Мельник дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil «Если бант на кроссовках развязывается в самый ответственный момент, мы испытываем раздражение. Нужно останавливаться и приводить обувь в порядок. Особенно это раздражает, если мы куда-то спешим. А ещё болтающиеся концы шнурков иногда портят весь образ. Как это исправить?»



Обувь на шнуровке носят и взрослые люди, и молодёжь. Конечно, последние часто предпочитают липучки, резиновые шнурки и т. п. Но, всё-таки преимущественно мы обувь шнуруем. И в какой-то момент неизбежно задумываемся над тем, как бы этот процесс оптимизировать. Чтобы и шнуровать, и обуваться быстрее, и вид создать более презентабельный.

Почему шнурки болтаются? Как правило, проблема заключается в их чрезмерной длине. Когда концы шнуроков волочатся по земле, это крайне неудобно. Но чаще нас смущает вовсе не перспектива наступить на них, а то, как выглядит сам бантик. Хочется от него избавиться, чтобы обувь смотрелась более стильно.

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Всегда ли это желание оправданно? Вовсе нет. Шнуровка – не просто элемент дизайна. Она призвана фиксировать обувь на ноге. Если речь о занятиях спортом, то вопросы эстетики тут точно должны отойти на задний план. Во время тренировки нога должна быть надёжно зафиксирована.

Как правило, в спортивной обуви используются плоские шнурки. В остальных вариантах – круглые. При этом материал обычно везде одинаковый. Это хлопок. Правда, в качественных и брендовых моделях он стопроцентный, а в дешёвых смешан с синтетикой. Некоторые производители также предлагают шнурки из чистого полиэстера. Такой вариант не подходит для спортивной обуви. Шнурки будут постоянно развязываться. Этот момент стоит учитывать.

Как спрятать шнурки?

1. Под стопу

Самый популярный метод – шнурки, спрятанные внутрь кроссовок под стопу. Их «остатки» прикрываются бортами обуви. Данный способ рекомендуется использовать только в крайних случаях. Почему? Нога при нём фиксируется недостаточно плотно. Есть риск травмироваться при потере равновесия. Не подходит он и обладателям модели «сникеры». В данном случае сильно снижается комфортность передвижения. К этому способу стоит прибегать, когда необходимо быстро обуться и преодолеть небольшое расстояние.

Фото: Gorvik//istockphoto.com

2. Под язычок

Более надёжный приём – зашнуровать ботинки как обычно, а бантик спрятать под язычок. Правда, в таком случае узел во время движения будет давить на вверх стопы. Поэтому, если у вас толстые и длинные шнурки, от данного варианта стоит отказаться. К нему обычно прибегают любители стиля sport casual и обладатели кожаных кед.

3. Двойная шнуровка

Если шнурки слишком длинные, можно использовать метод двойной шнуровки. В некоторые отверстия по центру пропустить каждую половинку шнурка несколько раз.

Фото: bfk92//istockphoto.com

4. Перекрёстная шнуровка со скрытым бантиком

Нужно просто зашнуровать обувь снизу вверх. Концы должны оказаться с внутренней стороны пары. Теперь нужно сделать двойной узел так, чтобы он был на уровне носка, и обвести один конец вокруг другого. Не стоит затягивать слишком туго. Спрячьте концы как можно глубже в кроссовки, чтобы они оказались в районе носков ботинок. Такой вариант не подходит для долгой ходьбы.

5. Под стельку

Сегодня этот метод считается самым популярным. Дело в том, что видео с данным способом завирусилось в социальных сетях. Молодые люди используют его очень часто. И это не случайно. Он действительно удобен.

Что нужно сделать? Просто спрячьте шнурки под стельки. Однако, если они слишком толстые или длинные, то это доставит дискомфорт при ходьбе.

Фото: OlegMalyshev/istockphoto.com

Какие ещё есть варианты?

Существуют специальные шнурки без бантиков (силиконовые, «ленивые» или антишнурки), которые крепятся к обуви в двух местах. Плюсы – их легко снимать-надевать и никакого развязывания. Минусы – такие вещи быстро приходят в негодность, так как растягиваются и перестают плотно прилегать к ноге.

Более надёжный вариант – эластичные шнурки, которые хоть и растягиваются, но возвращаются к исходной длине. Благодаря этому их не нужно постоянно завязывать или заправлять. В составе преобладает не хлопок, а синтетические волокна. Они могут быть как круглыми, так и плоскими, цветными или неброскими. После определения нужной длины концы можно обрезать или опалить.

Также вместо узлов можно использовать специальные замки, заглушки или зажимы, которые крепятся как с внешней, так и с внутренней стороны обуви. Варианты бывают разных видов, размеров и цветов.

Стоит упомянуть ещё про такой метод, как укорачивание длины шнурков. При помощи ножниц и клея. Это позволит отрегулировать их по нужной длине. Ножницами мы просто отрезаем ненужную длину, а клеем обрабатываем концы, если они «ворсятся».