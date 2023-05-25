53-летний чешский спортсмен простоял в планке больше 9 часов и побил мировой рекорд

Йозеф Шалек смог увеличить свои показатели до мирового рекорда: он простоял в планке 9,5 часа.

Мужчине 53 года, и он только последние пять лет активно занимается спортом. Раньше у него был лишний вес и вредные привычки. Он решил начать тренироваться, чтобы всегда быть занятым и не поддаваться унынию: тогда в его жизни был не лучший период. И у него получилось. Теперь спорт для него ежедневная рутина. С начала тренировок Йозеф даже изменил профессию: теперь он коуч и тренер личностного роста.

Планка — статическое упражнение, которое задействует все группы мышц. Тренеры любят включать её в программу занятий, потому что так можно проработать проблемные зоны без нагрузки на суставы. Но мало кто любит это упражнение, мышцы начинают болеть уже после первых секунд. Поэтому результаты Йозефа так удивляют. На съёмке рекорда видно, как он ещё и весело улыбается и разговаривает с окружающими.

Спортсмен выполнял планку на восемь минут больше, чем предыдущий рекордсмен — Даниэль Скалли. Последний гораздо моложе, ему всего 28, и он с детства занимается спортом. Так что новый рекорд по-настоящему мотивирует. Йозеф показал нам, что результатов можно добиться и в более взрослом возрасте, даже если у вас нет длительного спортивного опыта. У всех есть шанс на отличные показатели при мотивации и регулярности занятий.