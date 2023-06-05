Здоровый образ жизни в движении: более 160 000 человек приняли участие в «ЗаБег.РФ»

4 июня прошёл масштабный международный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».

Он охватил все регионы России, а также столицы Армении, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run. Генеральным спонсором мероприятия выступил ПСБ.

«Основная цель мероприятия – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и беговому движению», — отметил вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Всего на старт полумарафона вышли более 160 000 человек. Организаторы предложили бегунам четыре дистанции на выбор: 1 км, самую массовую «ПСБ 5 км», 10 км или 21,1 км, а также онлайн-формат забега. Стать участником мог любой желающий от шести лет. Маршруты строились с видами на знаковые достопримечательности городов.

Фото: «ЗаБег.РФ»

Кстати, клиенты и сотрудники ПСБ уже не первый год выходят на старт «ЗаБег.РФ». В этом году компания собрала многочисленную корпоративную команду и побила собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 человек. Они заранее готовились к соревнованию в рамках программы «ПСБ Спорт».

Банк разделяет ценности «ЗаБег.РФ»: объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни.

«ПСБ уже пять лет поддерживает соревнования и намерен развивать наше сотрудничество в будущем», — отметил Рубен Бегунц.