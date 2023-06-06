«Никакие достижения не сравнятся с этой радостью»: Серена Уильямс — о жизни без тенниса

Серена почти год назад завершила карьеру. А в мае на Met Gala она удивила поклонников сообщением о второй беременности. Чем же занимается теперь одна из самых титулованных теннисисток в мире?

В новом интервью Серена рассказала, что полностью погружена в поиск баланса. Она разрывается между материнством и руководством несколькими бизнесами. По признанию самой спортсменки, раньше все её время было посвящено теннису и она не думала, что может быть по-другому. Но теперь, когда она мама и деловая женщина, Серена ищет способ найти время, чтобы позаботиться о себе. Поиск баланса между разными сферами жизни стал особенно актуальным во время её второй беременности.

У Серены свой бренд одежды, и он активно развивается. По словам спортсменки, она создаёт одежду, которую хотела бы носить сама и видеть на абсолютно разных женщинах. Кроме того, у неё множество рекламных контрактов, она амбассадор разных брендов: от одежды для тренировок до дорогих часов.

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Также теннисистка призналась, что самое счастливое время в её жизни пришло вместе с рождением дочери. Никакие спортивные достижения не сравнятся с радостью, которую ей дарит Олимпия.