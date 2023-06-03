«Больно видеть это в её книге». Серена разочаровалась в Шараповой на «Ролан Гаррос» — 2018

За карьеру Мария Шарапова и Серена Уильямс встречались на корте 22 раза — баланс 20-2 в пользу американки. Ещё одна игра теннисисток не состоялась. На «Ролан Гаррос» — 2018 вышедшая из декрета Серена из-за травмы руки снялась с матча четвёртого раунда с Шараповой.

Зрители лишились возможности посмотреть сражение Шараповой и Уильямс на парижском грунте, но за пределами площадки скучно не было. Серена предъявила Марии претензии по поводу того, что россиянка писала о ней в своей автобиографической книге.

Матч Уильямс — Шарапова в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2018 ожидался с большим интересом. Теннисистки не встречались со времён Australian Open — 2016, после которого Мария призналась в употреблении допинга и отбыла 15 месяцев дисквалификации.

Серена возвращалась из декрета и не набрала оптимальную форму. В Париже она прошла далеко не последних теннисисток Эшли Барти и Юлию Гёргес, хотя были сомнения — надолго ли хватит её запала. Американка считалась фавориткой противостояния с Марией, однако не столь явной, как раньше. В большей степени Уильямс отдавали предпочтение из-за доминирующей серии из 18 побед в матчах с Шараповой.

Серена Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2018 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шарапова и Уильямс какое-то время открыто конфликтовали, особенно остро в 2013 году. Тем не менее к середине 2010-х отношения между теннисистками наладились. Серена выражала поддержку Марии во время допингового отстранения, россиянка в ответ много раз лестно высказывалась об американке. Перед матчем четвёртого раунда «Ролан Гаррос» — 2018 Шарапова в очередной раз отдала должное Уильямс.

«В любом матче с Сереной ты знаешь, что тебя ждёт. Ты понимаешь трудность задачи. Несмотря на статистику личных встреч, мне всегда хочется играть с лучшей теннисисткой. И я буду ждать нашего матча. Не считаю, что за пределами корта мы ведём борьбу. Я думаю, что нужно складывать то, чего мы добились, скольких людей мы смогли вдохновить своими примерами, своими историями, по-своему.

Меня вдохновляет многое из того, что она делает. И за бизнесом и модой для нас всегда стоят результаты на корте – это движущая сила. Нет ничего более вдохновляющего, чем то, что после всех своих достижений мы всё равно выходим на корт и стремимся побеждать, даже когда что-то не получается», — сказала Шарапова.

Мария Шарапова на «Ролан Гаррос» — 2018 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Стоило только Марии заявить об отсутствии конкуренции с Сереной вне корта, как американка сделала весьма конфронтационное высказывание, которое не касалась непосредственно игры.

«Шарапова в своей книге написала, что я плакала в раздевалке после поражения от неё на Уимблдоне-2004 и после этого особым образом настраиваюсь на матчи с ней? По-моему, эта книга – на 100% слухи. По крайней мере, те части, которые я читала. Это меня немного разочаровало. Я много раз плакала в раздевалке после поражений и не раз видела других плачущими. По-моему, это нормально. Это показывает, что у человека есть страсть и желание бороться. Это был финал Уимблдона. Было бы удивительнее, если бы я не плакала. И я эмоциональный человек, не скрываю свои чувства. Для меня это нормально. Но я думаю, что произошедшее должно было остаться в раздевалке и необязательно было не очень положительно описывать это в книге. У меня нет к ней никаких плохих чувств. Опять же, было больно видеть это в её книге.

Мне кажется, что негативный настрой прививается. И я считаю, что женщины должны помогать друг другу. Многие подумают, что я считаю иначе, но это не так. Мы всегда должны продвигать друг друга, и успех одной должен вдохновлять остальных, и я это тысячу раз говорила. Я всегда вдохновляюсь другими успешными женщинами. До случая с допингом она хорошо выступала. И сейчас снова хорошо выступает. И я не испытываю к ней ничего плохого. К матчам с ней я отношусь так же, как к остальным. Я выкладываюсь на всю, но ничего не меняю в игре. Я бьюсь, потому что со мной бьются, и нужно быть к этому готовой. Я поклонница Марии и хотела прочитать её книгу, очень ждала выхода. Оказалось, что там очень много про меня. Это было удивительно.

Я не ожидала, что в книге будет столько написано про меня – и не всегда правда. Это очень любопытно. Не знаю. Может быть, она равнялась на меня или внимательно следила за моей карьерой. Прочла ли я книгу? Да, я же говорила, что я поклонница… Не поклонница, а человек, который хочет быть в курсе дел в спорте. И во время истории Шараповой с препаратами я была одной из немногих, кто похвалил её смелое выступление. Я не говорила о ней ничего плохого. Конечно, я хотела прочесть книгу, узнать, что происходит», — заявила Уильямс.

Серене Уильямс не понравилась автобиография Марии Шараповой Фото: AELTC — Pool/Getty Images

Журналисты на пресс-конференции Уильямс сами подняли тему вышедшей в 2017 году автобиографии Шараповой под названием «Неудержимая. Моя жизнь», где среди прочего упоминается американка. Но Серена могла ответить на вопрос более деликатно. Всё-таки в книге Марии представлена её собственная интерпретация соперничества с Уильямс. Шарапова не предъявляла каких-то прямых претензий к американке, а скорее, наоборот, хвалила её как достойную оппонентку.

Серена говорила о полностью неправдивой информации в книге, но в то же время подтвердила, что плакала в раздевалке. Свои претензии она внятно так и не обосновала, что говорит о личной обиде. Вероятно, особое недовольство Уильямс вызвал этот фрагмент, где в деталях описана её реакция на поражение от Шараповой в финале Уимблдона-2004.

«Мы с Сереной должны быть подругами, у нас много общего. Но мы не дружим. Мне кажется, в какой-то мере мы заставляем друг друга двигаться вперёд. И возможно, что это обратная сторона. Только когда в отношениях есть сильная неприязнь, можно найти в себе силы дожать её до конца. Кто знает? Может быть, когда-нибудь, когда всё это закончится, мы начнём дружить. После финала Уимблдона-2004 Серена меня обняла. Сказала что-то в духе: «Молодец». И улыбнулась. Но внутри она улыбаться не могла. Когда я вернулась в раздевалку, я услышала, как Серена Уильямс плачет. Буквально рыдает. Я поскорее ушла, но она знала, что я там была.

Люди часто задаются вопросом, почему мне так тяжело обыграть Серену – я уступаю ей 2-19. Для меня ответ лежит в том эпизоде в раздевалке. Думаю, Серена возненавидела меня за то, что я тощая девчонка, которая вопреки всему обыграла её на Уимблдоне. Но больше всего она возненавидела меня за то, что я слышала, как она плачет. Вскоре после турнира Серена сказала подруге – которая передала мне: «Я больше никогда не проиграю этой мелкой дряни», — написала Шарапова.

В Париже Мария прокомментировала то, что Серена в преддверии их несостоявшегося матча на «Ролан Гаррос» — 2018 раскритиковала её книгу.

«Серена сказала, что моя книга на 100% слухи, неправда, и что она удивлена тому, как много я о ней писала? Было бы странно, если бы я не писала о человеке, с которым боролась столько лет. В спортивном мире много автобиографий, в которых люди не говорят о своих соперниках. Мы с ней много играли. Некоторые матчи стали для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего о ней не писала. Думаю, тогда мне бы тоже задавали вопросы. Так что я не до конца понимаю, как отвечать на этот вопрос. И я не вижу причин, зачем в автобиографии писать неправду», — заявила российская теннисистка.

Шарапова ответила довольно дипломатично, так что конфликт больше не развивался. Серена после снятия выразила сожаление, что ей так и не довелось встретиться с Марией.

«Мне очень обидно сниматься, потому что я люблю играть с Марией. Матчи с ней я всегда провожу на уровне. Мне очень подходит ее игра. Я от многого отказалась, чтобы быть здесь. Бывает, во время тренировки я вижу на экране, как моя дочь играет, и я так хочу быть с ней, но я понимаю, что это жертвы, которых требуют твои мечты», — сказала Уильямс.

Мария Шарапова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2018 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Техническая победа над Уильямс какого-то преимущества Шараповой не дала, поскольку в четвертьфинале она без шансов уступила Гарбинье Мугурусе (2:6, 1:6). При этом Мария пожелала Серене как можно скорее вернуться на корт.

«Я с нетерпением ждала встречи с Сереной и огорчена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и надеюсь, что она скоро вернётся к соревнованиям», — заявила Шарапова.

В болельщицких кругах ходили слухи, что Уильямс специально снялась с матча, потому что после выхода из декрета не была слишком уверена в победе над Шараповой и не хотела портить баланс личных встреч с ней. Теория интересная, но никаких доказательств нет. Вряд ли Серена настолько мелочна, что боялась потерпеть третье поражение от Шараповой после серии из 18 выигрышей с 2004 года.

Приходится лишь выразить сожаление, что звёздные теннисистки не сразились в Париже. На закате своих карьер они практически не пересекались на корте. После допинговой дисквалификации Шарапова сыграла с Уильямс всего один раз – Серена разгромно победила Марию (6:1, 6:1) на US Open – 2019 и подвела черту их одностороннему, но крайне интересному для фанатов соперничеству.