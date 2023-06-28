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Ничего лишнего: adidas выпускает минималистичную коллекцию без отвлекающих элементов

Спортивный бренд adidas Sportswear выпускает коллекцию Z.N.E. Это удобная и минималистичная одежда, созданная с использованием инновационных материалов. Технология Aeroready позволит впитывать влагу и сохранит сухость тела. 4-way stretch дарит максимальную свободу движениям благодаря особенности ткани.

Дженна Ортега в коллекции Z.N.E. Фото: Пресс-служба

Adidas представит линейку из толстовок, спортивных штанов, футболок и шорт. Все они отличаются спокойным дизайном без отвлекающих элементов. Подобная комбинация станет идеальной как для повседневной носки, так и для посещения ЧМ по футболу среди женщин.

Баскетболист Энтони Эдвардс в коллекции Z.N.E. Фото: Пресс-служба

Лицами предстоящей коллекции стали Дженна Ортега, модель Хойон, футболистка Lioness и «Манчестер Юнайтед» Алессия Руссо, чемпионка Европы Мелани Лойпольц, игрок баскетбольного клуба Minnesota Timberwolves Энтони Эдвардс и актёр Дэвид Янг.

Мелани Лойпольц в коллекции Z.N.E. Фото: Пресс-служба

Одежда будет выпущена в одинаковых цветах для мужчин и женщин: белый, чёрный, синий, розовый, хаки, бежевый.

Триша Шумавон, вице-президент adidas, отметила:

В связи с приближением чемпионата мира по футболу среди женщин болельщики со всего мира соберутся вместе, чтобы приветствовать свои национальные команды. Это побудило нас создать ряд образов, в которых приоритет отдаётся стилю и комфорту.