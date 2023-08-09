18-летняя спортсменка стала второй самой сильной женщиной в мире: в чём секрет успеха

18-летняя Эмма Лоусон заняла второе место среди самых сильных женщин в мире на CrossFit Games 2023. Её успехи стали возможными благодаря железной дисциплине. Девушка была вынуждена совмещать две тренировки в день с учёбой.
Регулярный режим Эммы включает мобильность, отдых и восстановление. А важным компонентом она считает вкусные и питательные закуски. Например, рогалики, смузи и батончики с инжиром, служащие эффективным топливом для занятий.
Спортсменка предпочитает упражнения на подвижность, способствующие максимальной эффективности в тренажёрном зале. Она уделяет особое внимание растяжке и отягощению. Это важно для улучшения силы и предотвращения травм.
Сознательный отдых также важен для восстановления после интенсивных занятий спортом. Чтобы избежать переутомления, девушка в некоторых случаях снижает активность тренировок.
Так легко увлечься результатами, что иногда путь к ним уже не приносит удовольствия. Всегда помни своё «почему», веселись и работай усердно.
- 9 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 8 августа 2023
-
23:34
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 7 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 6 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 5 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 4 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30