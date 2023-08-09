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18-летняя спортсменка стала второй самой сильной женщиной в мире: в чём секрет успеха

18-летняя Эмма Лоусон заняла второе место среди самых сильных женщин в мире на CrossFit Games 2023. Её успехи стали возможными благодаря железной дисциплине. Девушка была вынуждена совмещать две тренировки в день с учёбой.

Регулярный режим Эммы включает мобильность, отдых и восстановление. А важным компонентом она считает вкусные и питательные закуски. Например, рогалики, смузи и батончики с инжиром, служащие эффективным топливом для занятий.

Спортсменка предпочитает упражнения на подвижность, способствующие максимальной эффективности в тренажёрном зале. Она уделяет особое внимание растяжке и отягощению. Это важно для улучшения силы и предотвращения травм.

Сознательный отдых также важен для восстановления после интенсивных занятий спортом. Чтобы избежать переутомления, девушка в некоторых случаях снижает активность тренировок.

Так легко увлечься результатами, что иногда путь к ним уже не приносит удовольствия. Всегда помни своё «почему», веселись и работай усердно.