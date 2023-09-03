Врач дал простые советы, как нормализовать гормональный фон

Нормальны гормональный фон способствует созданию благоприятной среды для снижения веса, обеспечивая эффективный обмен веществ, контроль аппетита и активное сжигание жира. Однако дисбаланс может нарушить эти механизмы. Врач рассказал, как избежать неприятностей.
Сбалансированная диета, богатая белками, сложными углеводами, полезными жирами и различными микроэлементами, играет важную роль.
Рацион обеспечивает организм необходимыми строительными материалами для эффективного синтеза гормонов.
Регулярные физические упражнения увеличивают чувствительность к инсулину и уровню кортизола. Желательно включать как аэробные, так и силовые тренировки.
Полноценный сон – ключевой фактор для поддержания гормонов. Его недостаток нарушает баланс. Рекомендуется качественно высыпаться в течение 7-9 часов.
Умение справляться со стрессом также имеет огромное значение. Хроническое раздражение вызывает повышение кортизола. Медитации, работа с дыханием – действенные стратегии для смягчения воздействия жизненных ситуаций и работы с эмоциями.
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