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Врач дал простые советы, как нормализовать гормональный фон

Врач дал простые советы, как нормализовать гормональный фон
Как привести в норму гормоны
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Нормальны гормональный фон способствует созданию благоприятной среды для снижения веса, обеспечивая эффективный обмен веществ, контроль аппетита и активное сжигание жира. Однако дисбаланс может нарушить эти механизмы. Врач рассказал, как избежать неприятностей.

Сбалансированная диета, богатая белками, сложными углеводами, полезными жирами и различными микроэлементами, играет важную роль.

Рацион обеспечивает организм необходимыми строительными материалами для эффективного синтеза гормонов.

Регулярные физические упражнения увеличивают чувствительность к инсулину и уровню кортизола. Желательно включать как аэробные, так и силовые тренировки.

Полноценный сон – ключевой фактор для поддержания гормонов. Его недостаток нарушает баланс. Рекомендуется качественно высыпаться в течение 7-9 часов.

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Умение справляться со стрессом также имеет огромное значение. Хроническое раздражение вызывает повышение кортизола. Медитации, работа с дыханием – действенные стратегии для смягчения воздействия жизненных ситуаций и работы с эмоциями.

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