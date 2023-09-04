Десятки тысяч посетителей фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Фестиваль неожиданно закончился из-за ливня. Песок в пустыне штата Невада, где проводится культовое событие, превратился в липкую глину. Организаторы попросили посетителей беречь воду и продукты.

Burning men традиционно проходит в пустыне с 1986 года. Фестиваль всегда приходится на конец августа, погода в это время обычно сухая и солнечная, поэтому с подробным природным катаклизмом организаторы ранее не сталкивались.

В этом году ливень превратил песок в глину. Посетители фестиваля оказались по щиколотку в липкой грязи, что осложняет движение и не даёт машинам покинуть стоянку. Люди оборачивают обувь пакетами, чтобы не застрять в глине.

Теперь около 70 000 человек застряли в пустыне Блэк-Рок. Организаторы просят посетителей бережно относиться к ресурсам. Прогноз погоды не обещает скорых изменений погоды. Поэтому посетители ждут, пока смогут покинуть пустыню.

По сообщениям CNN, даже велосипед вязнет в грязи. Власти штата и организаторы работают над тем, чтобы возобновить коммуникацию в пустыне. Пока сотовая связь и интернет там работают с перебоями.