Фитнес-тренер назвала упражнения для снятия тревоги, напряжения и стресса
Поделиться
Фитнес-тренер Ольга Дерендеева поделилась упражнениями для снятия тревожности в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает свою шею. Она становится короче, и напряжение от шеи идёт в грудной отдел. При этом нарушается дыхание. Ухудшается состояние диафрагмы и появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Также идёт нарушение сна
Известно, что правильное дыхание — ключ к ментальному спокойствию. Бороться с тревожностью могут помочь дыхательные упражнения. По мнению тренера, глубокий вдох и задержка дыхания на четыре счёта с последующим долгим выдохом помогут не только привести в норму физическое состояние, но и улучшат ментальное.
Ещё один «секрет» борьбы с тревожностью — самомассаж. Можно растирать большими пальцами круговыми движениями затылочные бугорки, шею и мочки ушей.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 6 сентября 2023
-
19:30
-
17:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 5 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 4 сентября 2023
-
21:30
-
20:00
-
16:50
-
14:40
-
12:30
-
12:15
-
11:05
- 3 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
14:30
-
12:30
Партнерский контент