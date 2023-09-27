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Всего одна ложка этого продукта избавит вас от бессонницы

Натуральное снотворное: всего одна ложка этого продукта избавит вас от бессонницы
Одна ложка мёда помогает от бессонницы
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Испанские учёные из Университета Гранады обнаружили положительное влияние мёда на качество сна. В эксперименте было задействовано около 700 человек в возрасте от 40 до 55 лет, страдавших от хронической бессонницы.

На протяжении трёх месяцев каждый участник употреблял одну столовую ложку мёда, разведённую в стакане тёплой воды. Большинство заметили улучшение в общем состоянии. Сон стал крепким и спокойным.

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Люди просыпаются по ночам из-за дефицита гликогена, объяснили специалисты. Это вещество стимулирует надпочечники выводить адреналин и кортизол из организма. В нектаре содержится большое количество полисахарида, что помогает избавиться от бессонницы.

Аллергикам, диабетикам и людям с лишним весом следует принимать продукт с осторожностью. Важно проконсультироваться с врачом.
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