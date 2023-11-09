Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет её стройности

Супруга Дэвида Бекхэма Виктория уже много лет остаётся эталоном утончённости и женственности. Бывшая «перчинка» после рождения четверых детей смогла сохранить идеальную фигуру, поэтому нет сомнений в том, что у неё можно поучиться.

Недавно вышел документальный фильм «Бекхэм», в котором бывший футболист и Виктория рассказали подробнее о своей жизни. Обязательным пунктом программы стал разговор о питании и тренировках, которые в жизни Бекхэмов играют важную роль. Персональный тренер супругов Бобби Рич подметил:

Мы регулярно на протяжении четырёх или пяти лет занимаемся с утяжелителями. Виктория относится к тренировкам как к чистке зубов – это то, что она хочет делать, и то, что стало её рутиной. Это просто часть её образа жизни. Даже когда Бекхэмы в разъездах, мы всё равно занимаемся с ними дистанционно.

По его словам, во время тренировок Виктория воспринимает себя как спортсмена, который может больше, чем среднестатистический взрослый:

Если мы выполняем, к примеру, силовую тренировку, то она длится 75 или даже 90 минут, в то время как другие могут потратить на это меньше часа. Важно давать организму качественные перерывы.

Вместе с этим Виктория не мучает себя изнуряющими упражнениями и объективно оценивает свои возможности. Особенно это касается стрессовых периодов, когда у неё слишком много работы – это единственное условие, при котором она даёт себе послабление.