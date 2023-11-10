Супермодель Ирина Шейк рассказала о суровом челябинском воспитании

Супермодель Ирина Шейк – настоящий пример для подражания. Девушка уже много лет не живёт в России, но всегда с большим трепетом и уважением рассказывает о своей родине. Ирина выросла в Челябинской области и не раз признавалась в том, что характер у неё по-настоящему уральский. В новом интервью для Elle Ирина вспомнила своё детство и суровое российское воспитание.

Шейк отметила, что её отец всегда мечтал о сыне, поэтому воспитывал Ирину, прививая жёсткость и упорство. Когда модели было 14, её папа умер, и вот тогда девушка поняла – настало время брать на себя ответственность. Она всегда много работала, чтобы содержать семью, рассказала звезда:

Я ненавидела быть девочкой. Помню ссоры с мамой, она хотела одеть меня во что-нибудь цветастое. Я хотела тёмные цвета и что-то солидное. Не то чтобы я хотела быть мальчиком, но я чувствовала, что не принадлежу своему телу.

Хотя годы юности Ирины действительно были суровыми, благодаря своему характеру и силе воли она смогла добиться невероятных высот. Уже много лет модель остаётся на вершине и доказывает, что русские девушки на самом деле одни из самых красивых в мире.