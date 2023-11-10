Безлектиновая диета: Келли Кларксон раскрыла секрет похудения на 18 кг

Глядя на свежие снимки Келли Кларксон, сложно поверить в то, что эта красотка когда-то весила почти на 20 килограммов больше. Борьба с лишним весом началась для девушки ещё в начале нулевых. Келли не принимала себя и стеснялась того, как выглядит:

Я всегда была самой большой девушкой в актёрском составе American Idol. Люди всегда говорили мне об этом, да и я сама это понимала. Перед всякой встречей с кем-либо я всегда думала о том, что человек будет смотреть только на мой лишний вес.

В 2006 году у певицы нашли аутоиммунное заболевание и проблемы с щитовидной железой. Девушка начала принимать лекарство, которое ещё сильнее сказалось на её фигуре. Всё поменял 2012 год, когда Кларксон сказала себе: «Независимо от того, насколько я большая или маленькая, я всё равно буду любить себя».

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Артистка дважды стала мамой, прежде чем начала активно худеть. Известно, что к 2017 году она сбросила 18 килограммов. Келли рассказывала, что добиться такого ошеломляющего результата она смогла благодаря безлектиновой диете, которую описал доктор Стивен Гандри. Кроме того, с помощью этого подхода Келли смогла решить свои проблемы с щитовидной железой.

Фото: Getty Images

Отныне каждый выход девушки в свет вызывает исключительно восторг и восхищение. Келли выглядит просто превосходно, а своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. Стоит только начать, и результат будет виден.