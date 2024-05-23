26 мая в Москве пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость»

Почувствовать себя профессиональным атлетом может каждый. 26 мая Беговое сообщество объединит в «Лужниках» всех любителей спорта – на территории арены пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость».

Все желающие смогут попробовать свои силы в индивидуальных забегах, командных эстафетах, а также здорово провести время на мастер-классах. Регистрация на соревнования уже закрыта, но все желающие могут присоединиться к ним в качестве зрителя.

Участники забега смогут попробовать себя сразу в нескольких дисциплинах. Бегуны покажут себя на дистанции 100 м и 400 м, а также проверят свою выносливость в соревнованиях на 3000 м. 26 мая на старт выйдут команды, чтобы принять участие в шведской эстафете 800-400-200-100 м.

Атлетические соревнования «Скорость» Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Возможность проявить своё стремление к победе будет и юных спортсменов. Специально для бегунов в возрасте от 4 до 13 лет Беговое сообщество проведёт Детский забег. Вместо классических 400 м и 800 м юным атлетам предстоит пробежать 60 м. Все участники получат памятные медали, а победители в двух старших возрастных категориях получат кубки и подарки.

А 25 мая в «Лужниках» состоится финал Студенческого кубка Бегового сообщества. Спортсмены встретятся на пятом, финальном этапе сезона-2023/2024 и впервые попробуют свои силы в соревнованиях на стадионе.

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