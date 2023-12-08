Жена не умеет готовить: Бруклин Бекхэм рассказал, почему на самом деле занялся кулинарией

Бруклин Бекхэм, старший сын легендарного футболиста, постоянно удивляет поклонников. Многие были уверены, что парень пойдёт по стопам отца и мир увидит нового сильного спортсмена, однако Бруклин решил заняться творчеством и какое-то время развивался как фотограф.

Однако камера быстро наскучила молодому человеку, поэтому он принял решение искать себя в чём-то другом. Таким делом оказалась кулинария. Бекхэм запустил собственное шоу, в котором учится готовить и делится простыми, но интересными рецептами. Недавно парень рассказал о том, что любовь к готовке ему определённо досталась от отца. Но, оказывается, во многом на то, что Бруклин взялся за сковородку и поварёшку, влияние оказала его супруга.

Бекхэм признался, что его возлюбленная Никола Пельтц совсем не умеет готовить, а ему нравится баловать жену всякими вкусностями. По словам молодого человека, Никола часто находит рецепты где-нибудь в социальных сетях, а Бруклин с радостью исполняет кулинарные желания своей благоверной.