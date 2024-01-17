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Снижает риск диабета и гипертонии: эксперты рассказали о преимуществах обычной специи

Снижает риск диабета и гипертонии: эксперты рассказали о преимуществах обычной специи
Эксперты рассказали о преимуществах обычной специи
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Обычная специя помогает снизить артериальное давление, риск диабета и обладает рядом других преимуществ для здоровья. Речь идёт о корице, пишет Wales Online.

Специя доступна по невысокой цене, она имеет приятный запах и вкус. Эту пряность нередко добавляют в выпечку, кофе и другие напитки.

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Помимо вкусовых качеств, корица богата антиоксидантами, которые, как показывают исследования, способны сбалансировать уровень сахара в крови, уменьшить воспаление и предотвратить болезни сердца и деменции.

Учёные выяснили, что ежедневное употребление как минимум 1,5 грамма корицы (примерно ¾ чайной ложки) может снизить уровень триглицеридов, общего холестерина, плохого холестерина, ЛПНП и сахара в крови у людей с метаболическими заболеваниями.

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