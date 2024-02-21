«Продолжай быть собой»: Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили сына Круза с днём рождения

20 февраля в семье Дэвида и Виктории Бекхэмов был важный праздник – младшему сыну футболиста и дизайнера Крузу исполнилось 19 лет. В честь этого события родители мило поздравили его, опубликовав трогательные обращения у себя в социальных сетях.

Бывший спортсмен поделился забавным кадром, на котором ещё совсем маленький Круз корчит рожицу назойливым папарацци, сидя на руках у отца.

С днём рождения, мой маленький человечек. Самый дерзкий, но с добрейшим сердцем. Продолжай быть собой, продолжай верить в свою мечту и работать. Мы очень сильно тебя любим, Крузи, и так гордимся тобой, — написал Дэвид.

Виктория же в честь важной даты выложила видео, на котором Дэвид поёт вместе с Крузом и старшим сыном Бруклином, а в это время единственная дочь пары смеётся над вокальными способностями отца и братьев.

Дэвид Бекхэм с сыновьями и дочерью Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

С днем рождения, Крузи! Мы все очень сильно тебя любим и гордимся тем, каким невероятным молодым человеком ты стал. Милый, добрый и бесконечно талантливый, — обратилась к сыну Виктория Бекхэм.