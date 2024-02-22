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Новый тренд захватывает мир: мужчины делают пластическую операцию, чтобы получить соски как у Дэвида Бекхэма

Соски как у Бекхэма: мужчины по всему миру делают необычную пластику
Дэвид Бекхэм
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Раньше считалось, что погоня за идеалом — исключительно женская прихоть, однако с годами к пластическим хирургам стали обращаться и мужчины. Оказывается, в мире мужской пластики уже давно появились необычные тенденции, некоторые из которых действительно удивляют.

Так, например, мужчины по всему миру готовы платить тысячи долларов за то, что получить соски как у Дэвида Бекхэма. И такие операции действительно существуют. Пластический хирург из Нью-Йорка Марк Эверетт рассказал, что в среднем раз в две недели он обязательно проводит хотя бы одну такую процедуру.

Как правило, процедура занимает всего час. После неё мужчина практически сразу может вернуться к обычной жизни. Она заключается в том, что хирург извлекает излишки ткани из-под сосков, придавая им значительно меньший вид. Мотивация у пациентов с таким запросом максимально проста — им хочется, чтобы всё было идеально даже в таких мелочах. Любопытно, что к данной процедуре прибегают жители разных уголков планеты, поэтому теперь с «сосками Бекхэма» щеголяют тысячи мужчин по всему миру.

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