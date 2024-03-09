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Офтальмолог объяснил, почему ваши глаза могут слезиться и как это остановить

Распространённой проблемой в зимние месяцы является слезотечение. Офтальмолог Нимми Мистри рассказал, почему это происходит и как это остановить.

Есть несколько причин, по которым в холодные месяцы года у вас могут слезиться глаза, — первая из них связана с погодой. Холодный зимний воздух, как правило, более сухой и содержит меньше влаги, чем тёплый. Такое снижение влажности усиливает испарение слёз и приводит к тому, что глаза становятся более раздражёнными.

Также слезотечение может быть вызвано простудой, гриппом, конъюнктивитом, напряжением глаз.

Офтальмолог дал несколько советов, которые помогут справиться с этой проблемой:

увлажняйте воздух: с помощью увлажнителя или поставив миску с водой возле радиатора;

избегайте обезвоживания;

используйте глазные капли — искусственные слёзы;

делайте перерывы каждые 20 минут при работе за компьютером;

делайте гимнастику для глаз, чаще моргайте.

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