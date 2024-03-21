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Такоцубо: кардиолог назвала ключевые симптомы синдрома разбитого сердца

Такоцубо: кардиолог назвала ключевые симптомы синдрома разбитого сердца
Синдром разбитого сердца
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Синдром разбитого сердца, или Такоцубо, развивается на фоне внезапного стресса или горя от потери близкого. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолг клиники «Инвитро» Майя Алтарева перечислила ключевые симптомы этого состояния.

Признаки синдрома разбитого сердца можно спутать с инфарктом миокарда. Так, могут появиться сильная боль в грудной клетке, потоотделение, нехватка воздуха, нарушение сердечного ритма. Человек может потерять сознание.

Кроме абсолютной схожести по жалобам, клиническая картина инфаркта миокарда и синдрома Такоцубо будет выглядеть одинаково на электрокардиограмме. Поэтому пациентов с такими симптомами однозначно будут госпитализировать.

По словам кардиолога, чаще всего синдром разбитого сердца встречается среди женщин, особенно старшего возраста.

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