Поклонники Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение в Лос-Анджелесе прямо на концерте

Посетители выступления певицы слишком активно прыгали во время мероприятия. Не зря говорят, что Тейлор Свифт – самая популярная певица во всём мире. Исследователи Калифорнийского технологического института выяснили, что прошлогодний концерт звезды, прошедший в Лос-Анджелесе в рамках мирового тура Eras, стал причиной повышенной сейсмической активности.

Оказалось, что поклонники Свифт настолько энергично прыгали, что даже вызвали небольшое землетрясение магнитудой 2,3 балла. Согласно исследованию, вызвали его именно танцы пришедших на концерт людей, а не слишком громкая музыка, как предполагалось ранее.

Учёные подчеркнули, что во время выступления певицы было зафиксировано несколько отчётливых гармонических толчков. Самый сильный из них произвели прыжки поклонников Тейлор во время песни Shake It Off. В это время на стадионе SoFi Stadium находилось одновременно около 70 тыс. человек.

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