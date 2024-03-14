В Черногории произошло мощное землетрясение

Сегодня, 14 марта, в Черногории было зарегистрировано мощное землетрясение. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что мощный толчок произошёл в 6:06 по московскому времени в 76 километрах к северо-западу от столицы страны, Подгорицы, с населением 236 тысяч человек. Магнитуда землетрясения достигла 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 километров.

В Центре гидрометеорологии и сейсмологии Подгорицы тоже прокомментировали случившееся.

Судя по численной модели изменения интенсивности в этом регионе, магнитудой землетрясения и глубиной гипоцентра, это землетрясение могло нанести некоторый материальный ущерб в эпицентральной зоне.

При этом о пострадавших не сообщается.

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