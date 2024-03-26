51-летняя Кэмерон Диаз сообщила, что стала мамой во второй раз

Актриса поделилась радостным известием. 51-летняя Кэмерон Диаз уже давно счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. Супруги уже воспитывают четырёхлетнюю дочь Рэддикс, а теперь они стали родителями ещё и мальчика. У себя в социальных сетях Диаз раскрыла детали появления своего наследника на свет.

Мы бесконечно счастливы и невероятно рады сообщить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он невероятный, а мы так рады, что он теперь с нами! В целях безопасности наших детей мы не будем публиковать их фотографии, поэтому просто поверьте на слово, что он очень милый. Мы полны благодарности и счастья, — написала звезда «Ангелов Чарли».

Поклонники актрисы и подумать не могли, что у неё в семье грядёт пополнение. Остаётся загадкой, выносила ли она малыша самостоятельно или же обратилась к услугам суррогатной матери. Как бы то ни было, поклонники Кэмерон невероятно рады за неё и с нетерпением ждут новые подробности появления на свет и первых дней жизни маленького Кардинала Мэддена.

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