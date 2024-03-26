Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса трогательно обратилась к нему в годовщину свадьбы

21 марта в доме звезды «Крепкого орешка» был праздник. Актёр и его супруга Эмма Хемминг отметили 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого события Эмма опубликовала у себя в социальных сетях милую фотографию с Брюсом, а также трогательное обращение к нему.

Брюс Уиллис и Эмма Хемминг Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Сегодня исполняется 15 лет со дня нашей свадьбы! И сегодня я вновь делаю свой выбор находиться с тобой в радости и печали. Теперь наш союз, наверное, крепче, чем когда-либо был. У нас две яркие, здоровые дочки и семейная ячейка, которая строится на взаимном уважении и восхищении. Просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж! — написала Эмма

Сейчас в жизни Уиллиса и Хемминг тяжёлый период. Уже несколько лет актёр страдает прогрессирующей лобно-височной деменцией. Его близкие, а в первую очередь жена, ни на минуту не оставляют его одного. Уиллис старается ухватиться за каждое воспоминание и каждое радостное событие, которое случается в его жизни. Семья актёра делает всё возможное, чтобы он чувствовал себя настолько хорошо, насколько это возможно в сложившейся ситуации.

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