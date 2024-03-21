Тяжелобольной Брюс Уиллис отпраздновал своё 69-летие в кругу семьи

Голливудский актёр отметил важный день. Несколько лет назад он завершил карьеру из-за прогрессирующей лобно-височной деменции, и сейчас бо́льшую часть времени проводит дома в окружении близких.

Милыми кадрами со дня рождения Брюса поделилась его бывшая супруга Деми Мур в своих социальных сетях. 69-летие звезда «Крепкого орешка» отпраздновал вместе с женой Эммой Хэмминг, детьми, внучкой и Деми Мур.

Брюс Уиллис и Деми Мур Фото: Из личного архива Деми Мур

С днём рождения! Мы любим тебя и так благодарны тебе за тебя! — подписала снимок Деми.

Близкие Уиллиса стараются сделать всё, чтобы максимально облегчить его состояние. В последнее время актёр уже не узнаёт свою бывшую жену, путает имена и испытывает сложности с речью. Из дома Брюс уже практически не выходит, однако его близкие уверяют, что Уиллис чувствует себя хорошо, насколько это возможно.

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