«В глубине души чувствовала, что это не моё»: Энн Хэтэуэй об отказе от алкоголя

Трезвый образ жизни круто поменял реальность 41-летней звезды фильма «Дьявол носит Prada». Энн Хэтэуэй уже давно называют одной из главных вампирш Голливуда. C возрастом актриса не просто не стареет, а становится только моложе и краше. Кажется, один из секретов молодости Хэтэуэй отныне раскрыт.

В новом интервью актриса рассказала, что уже пять лет не пьёт алкоголь. Она призналась, что спиртные напитки всегда были для неё чем-то чужеродным, однако иной раз Энн стеснялась отказаться от бокала игристого на светском мероприятии.

В глубине души я чувствовала, что это не моё. Если у вас есть на что-то аллергическая реакция, то не нужно пытаться с этим спорить. Так и я приняла решение отказаться от спиртного, — отметила Хэтэуэй.

Сейчас актриса не употребляет алкоголь совсем. Она поделилась, что благодаря трезвости чувствует себя в разы лучшее и увереннее, стала куда более работоспособной. Кроме того, у Энн появились силы на то, чтобы уделять как можно больше времени детям и семье.

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