Эндокринолог рассказала, как выглядит мужчина с дефицитом тестостерона

Тестостерон является основным мужским половым гормоном, который отвечает за формирование вторичных половых признаков, а также способствует уменьшению жировой массы и наращиванию мышц. Врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина рассказала, как выглядит мужчина с дефицитом тестостерона.

Снижение уровня гормона сразу сказывается на внешности. Так, у мужчины уменьшается мышечная масса, а жировая ткань в области живота, бёдер и ягодиц начинает увеличиваться. Также дефицит тестостерона может привести к снижению роста волос на теле, отёчности лица, сухости кожи и гинекомастии, то есть увеличению грудных желёз.

Уровень гормона начинает естественным образом снижаться у мужчин в возрасте около 40 лет. Замедлить этот процесс можно, изменив свой образ жизни. Нужно правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, высыпаться.

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