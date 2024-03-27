Стало известно, почему яхтсмен Виталий Елагин не выходил на связь восемь дней

19 марта российский яхтсмен, отправившийся в кругосветное плавание через Атлантический океан в сторону востока, перестал отвечать на сигналы своей команды. Последний раз Виталий Елагин выходил на связь восемь дней назад, когда проплывал в районе Чили.

К большой радости близких, яхтсмен наконец-то подал сигнал по радиосвязи и сообщил о том, где находится. Координаты своего местоположения Елагин смог отправить своей подруге Юлии Морозовой – на данный момент спортсмен плывёт между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде, в районе архипелага Огненная Земля.

Оказалось, что выходить на связь с командой и близкими Елагин перестал из-за поломки спутникового коммуникатора. Один из учеников яхтсмена сообщил, что сейчас Виталий находится около входа в Магелланов пролив, где погодные условия оставляют желать лучшего. Климат там исключительно суровый: волны достигают семи метров в высоту, а порывы ветра составляют около 120 км/ч.

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