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Пропавший у берегов Чили российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь

Пропавший у берегов Чили российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь
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Российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь спустя восемь дней после исчезновения у берегов Чили.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта. Чемпион России по яхтенному спорту отправился в кругосветное путешествие на яхте «Дочь ветра» из африканского порта Танжер в октябре прошлого года.

«Нашёлся! Наконец-то хорошие новости. Сегодня ночью пришли сообщения. Виталя дал о себе знать. По словам этого судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия далее. Всем в той стороне разданы оповещения связываться с Виталей», — написала подруга яхтсмена Юлия Морозова в телеграм-канале.

Также Морозова приложила скриншот сообщения от пользователя с аргентинском номером, в котором указаны координаты Елагина. По словам пользователя, сообщение через него передал сам российский яхтсмен.

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