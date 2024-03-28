30 марта в Москве состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

Уже в эту субботу на московской «ЦСКА Арене» состоится ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Своё мастерство продемонстрируют райдеры из разных уголков планеты. 120 спортсменов из России, Франции, Чехии, Колумбии, Коста-Рики и США покажут свои навыки в мотофристайле, фристайле на квадроциклах и снегоходах, дрифте и ряде других экстремальных дисциплин.

Участниками «Прорыва» в этом году будут в том числе всемирно известные райдеры. Среди них звезда российского FMX Алексей Колесников, один из ведущих райдеров команды Adrenaline FMX Rush костариканец Марко Пикада, восьмикратный чемпион X-Games американец Адам Джонс, француз Сильван Массон – первый в истории райдер, выступивший в составе Cirque du Soleil и другие. Специальными гостями фестиваля станут рэпер MACAN, а также рок-группа The Hatters.

Фестиваль «Прорыв» Фото: Пресс-служба фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв»

«В прошлом году, когда мы выступали на «Прорыве», привычные эмоции дополнялись рёвом моторов и трюками экстремалов. Впечатления просто незабываемые, особенно когда смотришь на это с поднимающейся сцены! Поэтому я уже в диком предвкушении того адреналина, который точно охватит меня вместе с зрителями. Главное, чтобы меня не посадили петь на летящий мотоцикл», — поделился Юрий Музыченко, вокалист группы The Hatters.

А у нас конкурс! Выиграй билеты на фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Всё очень просто:

нужно подписаться на @championat_lifestyle и @MoscowSportOfficial;

нажать кнопку ПРОРЫВ под конкурсным постом.

Завтра в 18:00 бот назовёт трёх победителей в исходном посте. Они получат парные билеты. Само шоу пройдёт 30 марта 2024 года в 16:00 на «ЦСКА Арене» в Москве. Удачи!