Ситуация вокруг диагноза принцессы уже успела обрасти большим количеством слухов. Своё негодование относительно утаивания онкологического заболевания Кейт Миддлтон высказал близкий друг принца Гарри и Меган Маркл.

Предприниматель Кристофер Бузи возмутился тем, что двор предпочёл долгое время скрывать от народа, что же на самом деле произошло с принцессой. Он отметил, что именно дворец виновен в том, что вокруг здоровья Миддлтон строится большое количество слухов.

Мне очень жаль, что у Кейт рак, и я надеюсь, что она полностью поправится. Но ведь очевидно, что все три её фотографии, опубликованные ранее, всего лишь фальшивка. Дворец пытался это скрыть, — заключил он.

Сейчас все члены королевской семьи активно выступают, поддерживая принцессу Кейт, а вместе с ней больного раком короля Карла III. В большинстве своём высказывания отличаются доброжелательностью и не направлены на то, чтобы разжечь очередной скандал.

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