9 гонщиков, незаслуженно оставшихся без места в Формуле-1 на 2023 год

Алекс Палоу

Раз уж мы были готовы посмотреть на Херту, то что говорить про Палоу, который стал чемпионом IndyCar уже на второй сезон в серии? Ещё один гонщик, который вполне достоин шанса. Но мест в Ф-1 слишком мало.