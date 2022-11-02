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Роберт Шварцман заявил, что не все гонщики Формулы-1 получают свои места заслуженно

Роберт Шварцман заявил, что не все гонщики Формулы-1 получают свои места заслуженно
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Российский гонщик Роберт Шварцман высказал разочарование нынешним положением дел на рынке пилотов Формулы-1, заявив, что не все гонщики получают свои места заслуженно.

«Я бы сказал, что рынок пилотов Формулы-1 в наши дни выглядит немного странным, по крайней мере, в моём представлении. Для меня действительно многое непонятно. Не хочу называть имён, но, к сожалению, как мне кажется, не всегда всё происходит по заслугам.

Оскару пришлось ждать год, и всё происходило на фоне небольшого скандала. Но и я проделал тяжёлую работу и знаю, что если бы у меня был шанс, я бы показал, на что способен. Но таково положение вещей, и ничего поделать с этим я не могу. Хотя я хотел бы, чтобы всё было более справедливо.

Я не могу подойти к команде и сказать: «Возьмите меня, потому что я действительно заслуживаю этого и принесу пользу». Решение принимаю не я. И если посмотреть на то, как обстоят дела прямо сейчас, то понимаешь, что, возможно, это не является для них главным приоритетом», — приводит слова Шварцмана Motorsport Week.

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