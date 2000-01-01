8 главных событий первой части сезона Формулы-1
От разгона всего руководства команды до рекордного доминирования.
Доминирование Ферстаппена и «Ред Булл»
«Быки» выиграли все 12 гонок и побили рекорд «Макларена» по победам подряд. На счету Макса — невероятные 10 выигрышей!
Взлёт и падение Переса
Мексиканец блестяще провёл старт чемпионата, был рядом с Ферстаппеном, а потом резко провалился — да так, что уже пошли призывы уволить Чеко.
Ставка Алонсо сыграла!
Переход в «Астон Мартин» — отличное решение испанца, который с новой командой много раз поднимался на подиум и идёт третьим в личном зачёте.
Крах «Альпин»
Бывшая команда Алонсо не так и плоха по скорости, но по разным причинам провалила многие Гран-при. Итог — увольнения гендира, главы команды, технического и спортивного директоров.
Де Врис не продержался и полсезона
Один из трёх новичков нынешнего чемпионата был уволен спустя всего 10 Гран-при. Ник всё время уступал Цуноде, не оправдав ожиданий Хельмута Марко.
Риккардо снова в игре
Зато увольнение де Вриса дало шанс возобновить карьеру Даниэлю Риккардо. Теперь австралиец может проявить себя в попытке вернуть место в «Ред Булл».
Срыв Гран-при в Имоле
Наводнение в Эмилии-Романье привело к отмену Гран-при Формулы-1. К уикенду вода могла и уйти, но все спецслужбы были заняты ликвидацией последствий, да и в целом такой праздник скорости был бы не слишком уместен.
Масса сражается за чемпионство-2008
Фелипе прочитал интервью Экклстоуна, признавшегося, что он был в курсе махинаций «Рено» в Сингапуре. Масса решил пойти в суд, чтобы добиться «пересчёта» результатов сезона-2008. Правда, вестей от бразильца давно не слышно.
Новый фильм про Ф-1
Последние Гран-при — это ещё и съёмочная площадка для нового фильма с рабочим названием «Апекс». В центре внимания — Брэд Питт, новая «команда» и переделанные болиды Формулы-2.
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
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