9 главных событий первой части сезона Формулы-1

Срыв Гран-при в Имоле

Наводнение в Эмилии-Романье привело к отмену Гран-при Формулы-1. К уикенду вода могла и уйти, но все спецслужбы были заняты ликвидацией последствий, да и в целом такой праздник скорости был бы не слишком уместен.