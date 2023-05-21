«У меня большие шансы получить этот титул». Масса — о сезоне-2008

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса по-прежнему надеется получить титул чемпиона мира 2008 года. По словам бразильца, он ищет справедливости.

«Я считаю, у меня большие шансы получить этот титул. Вспомните Гран-при Сингапура – это настоящая кража. После того как Берни Экклстоун сказал об этом, мы пытаемся оценить наши шансы с юридической точки зрения.

В то время существовал закон, что результат присуждения титула и всех наград не может быть изменён при переходе в новый сезон. Но Экклстоун сказал, что тогда он знал всю правду, но ничего не сделал, чтобы репутация Формулы-1 не пострадала.

Становится понятно, почему я обижен тем, что произошло в Сингапуре. Это заставило меня забить тревогу и пойти за правосудием. Я не юрист, но все знают, что меня обидели. Думаю, справедливость – часть нашей борьбы за исправление ошибок прошлого.

Это была украденная гонка. Мы видели манипуляцию, что очень серьёзно. Дело не в том, что двигатель сломался, – это как раз таки нормально. Это точно была манипуляция. «Рено» заставили Нельсиньо Пике разбиться, чтобы его напарник (Алонсо. – Прим. «Чемпионата») смог победить. Концовка гонки была не такой, какой должна была быть.

Я знаю, что в футболе и других видах спорта результаты успешно оспариваются и корректируются», – сказал Масса в интервью бразильскому изданию Esportelandia.

Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул британца в карьере. Хэмилтон опередил Фелипе всего на одно очко. Не так давно бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. Считается, что в том сезоне Нельсон Пике-младший (Нельсиньо Пике) намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.