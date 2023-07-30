«Феррари» возвращается, Перес всё ближе к увольнению. Итоги Гран-при Бельгии

На трассе «Спа-Франкоршам» состоялся последний перед летним перерывом этап Формулы-1 — Гран-при Бельгии. На протяжении всего уикенда над трассой ходили тучи, погода постоянно менялась, однако воскресный заезд в конце концов получился достаточно скучным. Ферстаппен одержал ещё одну уверенную победу — пожалуй, самую сильную за последнее время, а в борьбе позади него определяющим фактором в конце концов стала скорость техники.

Так или иначе, подводим итоги 13-го этапа сезона-2023.

Макс всё ближе к титулу, Чеко снова разочаровывает

В Спа Макс одержал уже восьмую победу подряд и теперь находится в одном шаге от рекорда Себастьяна Феттеля, который в 2013 году выиграл девять Гран-при кряду. Совсем недавно — на прошлой неделе — «Ред Булл» превзошёл достижение «Макларена» 35-летней давности, так почему бы не превзойти ещё один рекорд? Тем более что Феттель те свои победы тоже одержал за рулём «Ред Булл».

В общем зачёте Ферстаппен теперь опережает Переса на 125 очков — и этот разрыв гарантирует Максу первое место чемпионата на четыре гонки вперёд. То есть можно предположить, что такими темпами Макс станет недосягаем уже в Японии или Катаре — за пять-шесть этапов до конца чемпионата. Но не может же голландцу везти вечно? Или может? Увы, теперь именно в этом главная интрига сезона-2023.

Перес и Ферстаппен на подиуме Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес в Бельгии занял второе место — и это первый дубль «Ред Булл» после Гран-при Майами. Как и в той гонке, Чеко на фоне напарника выглядел совершенно беспомощно. Сопротивление со стороны мексиканца было бесполезным — настолько велик разрыв в темпе двух партнёров по команде. И это, к сожалению, лишь подчёркивает, насколько тщетны были надежды мексиканца на титул в начале сезона.

Перес и сам смирился с тем, что шансов побороться с Ферстаппеном за титул у него нет, однако даже в статусе второго номера Чеко смотрится не так здорово, как хотелось бы «Ред Булл». В паддоке уже поговаривают, что в Милтон-Кинсе хотели бы заменить Серхио на опытного Нико Хюлькенберга или на дебютанта Оскара Пиастри, который блестяще выступает за «Макларен».

Пиастри — открытие первой половины сезона

Для Пиастри Гран-при Бельгии продолжался буквально один поворот — до контакта с Карлосом Сайнсом, который не оставил «Макларену» места. Тем не менее австралиец блеснул накануне, лидировал в спринте и даже какое-то время поборолся с Максом Ферстаппеном. Но что ещё более важно — в обеих квалификациях уикенда Оскар был быстрее Ландо Норриса, которого в паддоке уже давно считают топ-пилотом.

Дебютный сезон в Формуле-1 — одно из самых больших испытаний в автоспорте, и Ник де Врис с ним не справился. Но Пиастри смотрится просто блестяще: не допускает грубых ошибок, стабильно едет в темпе более опытного напарника и уже начинает его время от времени опережать! Оскар дебютировал, пожалуй, даже более ярко, чем сам Норрис, и наверняка не только в «Ред Булл» к нему присматриваются.

Пиастри со свёрнутым колесом возвращается в боксы Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Феррари» возвращается, «Астон Мартин» — откатывается

К середине сезона от былой скорости «Астон Мартин» почти ничего не осталось. Если в первых гонках Фернандо Алонсо был ближе всех к «Ред Булл», то теперь зелёные машины обретаются в конце первой десятки и набирают лишь по нескольку очков. За три последние гонки Алонсо и Стролл заработали на двоих 21 балл, хотя раньше в каждом Гран-при набирали по 20.

Зато постепенно решает проблемы «Феррари». Леклер в третий раз в сезоне поднялся на подиум и без видимых проблем удержал позади Хэмилтона, и, похоже, инженеры на верном пути — былой нестабильности за SF-23 не замечено. С другой стороны, «Скудерия», как и «Мерседес», топчется на месте. Так, немцы привезли в Бельгию уже третью версию понтонов для W14, но «Ред Булл» по-прежнему неприлично далеко.

Важный успех Юки Цуноды

Одним из героев второго плана в Бельгии стал Юки Цунода. Японец квалифицировался 11-м, прорвался на старте на восьмое место и в итоге финишировал десятым, завоевав для «Альфа Таури» один балл. На фоне успеха Даниэля Риккардо в Венгрии позиции Юки оказались под угрозой — гонщик Ф-1 обязан опережать напарника, который только-только познакомился с твоей машиной. Минувшая гонка позволяет забыть о том уикенде как о недоразумении.

Однако нельзя забывать, что в конце сезона в «Альфа Таури» вполне вероятны перестановки в составе. Хельмут Марко не раз давал понять, что не хотел бы оставлять без шанса Лиама Лоусона, который блистает в «Супер Формуле», и, если Цунода не выдержит конкуренции с Риккардо, именно ему придётся уступить место. А если в «Ред Булл» всё-таки решат отказаться от Переса, то у Юки может быть шанс на повышение — если, конечно, Даниэль всегда будет оставаться позади.

Борьба Цуноды, Албона и Гасли Фото: Peter Fox/Getty Images

В Спа тоже бывает скучно

Новые трассы часто критикуют за то, что гонки на них получаются скучными. В пример обычно приводят классические автодромы — такие как «Спа-Франкоршам». Но прошедший уикенд показал, что и на таких гонки могут быть довольно унылыми.

Можно придумать безумные правила, и на каждом этапе побеждать будут разные люди, однако тогда гонки превратятся в игру, в которой определяющим фактором станет везение. Но до тех пор, пока Формула-1 остаётся спортом, а её задача — определять сильнейшую комбинацию пилота и машины, скучные гонки неизбежны.

К тому же в середине пелотона было немало борьбы, прессинг «Мерседесов» на Леклера и Алонсо в любой момент мог принести плоды, а за пределами топ-10 борьба кипела вплоть до самого финиша. Не так уж и плохо — для скучной гонки!