Марко: что жестокого в увольнении де Вриса, если он плохо выступал?

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не согласен с мнением, что увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури» было жестоким шагом. Напомним, нидерландского гонщика заменил Даниэль Риккардо.
«Что в этом жестокого, когда он плохо выступал? Мы пошли на увольнение де Вриса, потому что наступил застой. Прогресса не было, он не оправдал ожиданий. Он просто не подошёл [нам]. Мы дали ему шанс. В Формуле-1 всего 20 пилотов, не каждому может предоставиться такая возможность. У него был многолетний опыт в гонках, поэтому к нему [применяются] другие стандарты. Он не новичок.
Приглашение Риккардо было беспроигрышным вариантом. Сейчас у всех в команде улыбки на лицах. С таким опытным пилотом, как Даниэль, мы увидим, на каком уровне находится машина. Сможет узнать, насколько хорош болид «Альфа Таури» и насколько на самом деле хорош Юки Цунода», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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