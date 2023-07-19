Всё, что известно о новом фильме про Формулу-1: сюжет, актёры, дата выхода

Одним из главных ньюсмейкеров последних недель в мире Формулы-1 стал голливудский актёр Брэд Питт – исполнитель одной из главных ролей в художественном фильме о «Королевских гонках» (рабочее название «Апекс»). Ещё на стадии производства кинокартина привлекла к себе огромное внимание со стороны фанатов автоспорта. В чём заключается завязка сюжета, как проходят съёмки и когда, собственно, ждать премьеру фильма – собрали главные новости о кинокартине, дабы ответить на эти и другие вопросы.

Какова роль Хэмилтона в проекте?

Вообще, киноделы достаточно редко берутся за автоспортивную тематику. Художественные фильмы, посвящённые гоночным соревнованиям, буквально можно пересчитать по пальцам рук. Про Формулу-1 так и вовсе снято всего две киноленты – культовый «Гран-при» и поведавшая о противостоянии Лауды и Ханта «Гонка».

Ничего сверхъестественного в том, что киностудии игнорируют тему автоспорта, нет. Сложный съёмочный процесс, куча юридических аспектов (если хотите использовать в фильме названия настоящих команд и чемпионатов, придётся договариваться с их владельцами), а также высокие риски провала в прокате (автоспорт всё ещё не так популярен в мире, как этого хотелось бы) – всё это естественным образом отталкивает продюсеров от посягательств на гоночный сеттинг.

На радость поклонников Формулы-1, всё-таки нашлись смельчаки, готовые снять художественный фильм о «Королевских гонках». Американский стриминговый сервис Apple TV в этом году запустил в производство кинокартину под рабочим названием «Апекс» (окончательное название появится позже). Интерес Apple к Формуле-1 во многом продиктован благодаря стремительному росту популярности чемпионата в США (спасибо, Driveto Survive). Американский стриминговый сервис настолько поверил в идею фильма о Формуле-1, что не побоялся отрядить бюджет в $ 130 млн.

Чад Оман — один из продюсеров нового фильма про Формулу-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кресло режиссёра займёт знающий толк в экшене Джозеф Косински, который недавно снял «Топ Ган: Мэверик». В роли генерального продюсера выступит Джерри Брукхаймер, принимавший участие в создании кинофраншизы «Пираты Карибского моря» и многих других коммерчески успешных проектов. Что интересно, в фильмографии Брукхаймера уже есть один фильм об автоспорте – повествующий о чемпионате NASCAR «Дни Грома».

Сопродюсером «Апекса» выступил ещё и Льюис Хэмилтон. С миром кинематографа семикратный чемпион знаком не понаслышке: принимал участие в озвучивании анимационных фильмов серии «Тачки», мелькнул в качестве камео в кинокартине «Образцовый самец 2», а также выступил в качестве продюсера документального фильма «Переломный момент». Также Хэмилтон примерит на себя роль консультанта, что логично – кто ещё посвятит киношников во все тонкости «Королевских гонок»? Что интересно, «Апекс» – не единственный совместный проект Льюиса и Apple TV: американский стриминговый сервис снимает документальный фильм про семикратного чемпиона.

Брэд Питт — звезда будущего фильма Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Что касается актёрского состава, то здесь также можно найти несколько громких имён. Лицом проекта выступит один из самых востребованных актёров современности Брэд Питт (ещё один сопродюсер). Его партнёром по съёмочной площадке станет Демсон Идрис (его участие в проекте одобрил лично Хэмилтон), а также лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем.

Также зрители вправе ожидать несколько звёздных камео из мира гонок. Нельзя исключать, что некоторые действующие пилоты Ф-1 получат эпизодические роли – тем более что у Apple TV имеется такой козырь, как Хэмилтон. Впрочем, это всего лишь предположение. Официальной информации касательно участия профессиональных гонщиков в съёмках киноленты пока что нет.

Что насчёт сюжета?

На сегодняшний день нам известна только завязка фильма. В центре сюжета предстанет вымышленная команда «Апекс», которая представляет собой ярко выраженного аутсайдера. Дела у гоночной конюшни идут не очень, зато ей повезло заполучить восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х, но давно покинул чемпионат из-за серьёзной травмы, сосредоточившись на выступлениях в гонках на выносливость.

На бумаге сюжет «Апекса» выглядит достаточно простеньким и немного банальным. Тем более что нечто похожее мы уже видели в фильме «Гонщик», где опытный Джо Танто в исполнении Сильвестра Сталлоне выполнял роль наставника юного и очень талантливого напарника Джимми Блая (аллюзия то ли на Вильнёва, то ли на Баттона). Однако не стоит расстраиваться раньше времени. Нам знакома только лишь завязка фильма – неизвестно, в какое русло повернёт сценарий по ходу действа. К тому же нельзя исключать, что создатели киноленты делают упор на реализм и детали, поэтому и не стали нагромождать сюжет излишне оригинальными ходами.

Как идут съёмки?

Обычно процесс создания кинокартин остаётся где-то за кадром и зрители видят лишь конечный результат, но съёмки «Апекса» – совсем другая история. Фильм от Apple TV буквально захватил медиапространство Ф-1 во время Гран-при Великобритании – съёмки гоночных сцен проходили непосредственно в рамках гоночного уикенда в Сильверстоуне. Стоит отдать должное создателям кинокартины, которые вместо того, чтобы использовать компьютерную графику, согласились на сложные и дорогостоящие натурные съёмки.

Со знаком плюс в этом истории отличились не только продюсеры. Руководство Формулы-1 оказало полное содействие киношникам, не только позволив снимать во время гоночного уикенда, но и предоставив вымышленной команде настоящий гараж на пит-лейне «Сильверстоуна».

На время британского Гран-при «Апекс» расположился в боксах, не забыв обо всех присущих формульной команде атрибутах – визуальном оформлении гаража (таблички с фотографиями пилотов), оборудовании и механиках. Кстати, роль последних исполнили профессиональные механики выступающей в молодёжных сериях команды «Карлин». В принципе, достаточно логичный шаг. Куда проще нанять профессионалов своего дела, чем объяснять массовке тонкости чуждого им ремесла (даже просто сидеть в боксах нужно правдоподобно).

Механики «Апекса» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Отдельной строкой стоит отметить киношный болид «Апекса». В теории продюсеры могли бы отыскать для съёмок какую-нибудь неактуальную, но относительно «свежую» машину Формулы-1, но поскольку за руль гоночного болида было решено посадить непосредственно Брэда Питта, такой вариант не сработал бы: машиной Ф-1 запрещается управлять человеку, не имеющему суперлицензию.

В итоге было решено использовать болид Формулы-2 с модифицированным аэродинамическим обвесом, который сделал машину похожей на технику Формулы-1. Кстати, с доработкой болида помог «Мерседес», логотип которого гордо красуется на носовом обтекателе «Апекса».

Болиды «Апекса» на основе машин Формулы-2 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что интересно, помимо немецкого автопроизводителя, чёрно-золотистый болид вымышленной команды украшен наклейками реальных спонсоров. Таким образом, продюсеры решили отбить часть затрат.

В субботу утром во время Гран-при Питт опробовал в деле «формульного Франкенштейна», разогнавшись на «Сильверстоуне» до 250 км/ч. Звучит страшновато, учитывая, что Питт – никакой не профессиональный гонщик. Впрочем, если вы думаете, что актёра посадили за руль гоночной машины безо всякой подготовки, то это не так. Ещё в Лос-Анджелесе Льюис Хэмилтон лично предоставил Питту частный урок скоростного вождения. А уже непосредственно перед съёмками в Сильверстоуне Брэд потренировался на трассе «Поль Рикар».

Болиды «Апекса» в конце стартовой решётки Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Вишенкой на торте пребывания «Апекса» в паддоке Ф-1 стали воскресные съёмки, прошедшие за пару минут до начала гонки. Чёрно-золотистые болиды вымышленной команды выкатили прямо на стартовую решётку – в самый хвост настоящего пелотона Формулы-1, который готовился начать главный заезд уикенда. Что интересно, продюсеры фильма наложили запрет на съёмки их декоративной команды в рамках официальной трансляции гонки, дабы не раскрывать всех карт потенциальным зрителям кинокартины.

Когда ждать фильм в прокате?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос на сегодняшний день. Ещё на прошлой неделе можно было бы процитировать экспертов, которые предполагали, что в широкий прокат фильм выйдет в конце 2024 – начале 2025 года, однако за последние дни ситуация несколько поменялась.

Согласно изначальному плану, съёмочная бригада «Апекса» должна была посетить ещё пять этапов текущего сезона Ф-1 (в том числе предстоящий Гран-при Венгрии), но последние новости из Голливуда не внушают оптимизма. Не так давно актёрская гильдия США SAG-AFTRA присоединилась к забастовке сценаристов. По информации NBC News, съёмки «Апекса» на данный момент остановлены. Естественным образом подобные процессы сдвинут дату премьеры.

Нам же остаётся надеяться, что все конфликты будут улажены в ближайшее время и фанаты Формулы-1 увидят редкий фильм о своём любимом виде спорта раньше, а не позже.