В «Альпин» признали провал и уволили вообще всех. Французов спасёт экс-босс «Феррари»?

В «Альпин» полетели головы — владельцы команды признали провал команды и одним днём уволили её руководителя Отмара Зафнауэра, спортивного директора Алана Пермейна и технического директора Пэта Фрая. На следующем этапе исполнять обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, но, по слухам, в Энстоуне готовятся объявить о приходе Маттиа Бинотто, который в конце прошлого года покинул «Феррари».

Разбираемся, что всё это значит.

Расписались в беспомощности

О появлении марки «Альпин» в Формуле-1 объявили в 2020 году — по сути, это была прежняя команда «Рено», но под новой вывеской и более успешная. Ответственным за успех в январе 2021-го назначили Лорана Росси, с которым Эстебан Окон сенсационно выиграл Гран-при Венгрии. Всё выглядело относительно неплохо — без невероятного прогресса, но с надеждой на него.

Но затем всё стало постепенно разваливаться. В начале 2022 года команду покинули Ален Прост и Марцин Будковски, за которого Энстоуну пришлось чуть ли не судиться с другими командами. Уже по ходу прошлого сезона от команды сбежали сразу два пилота — Фернандо Алонсо и Оскар Пиастри.

Лоран Росси на Гран-при Франции 2022 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Затем наступил сезон-2023, в котором машины «Альпин» временами радовали скоростью, но по большей части так и оставались в середине пелотона. Росси стал время от времени критиковать команду, призывая улучшить результаты. Руководитель команды Отмар Зафнауэр отвечал своему боссу через прессу, а 20 июля Лоран был уволен со всех своих постов в «Альпин».

Оставшееся руководство в лице Зафнауэра и его ближайших подчинённых, судя по всему, внятного сценария выхода из кризиса новому главе «Альпин» Филипу Крифу представить не смогло. И спустя всего неделю отправилось в отставку вслед за Росси. Известно, что Пэт Фрай продолжит карьеру в качестве технического директора «Уильямса», а вот дальнейшая судьба Зафнауэра и Пермейна пока неизвестна.

В ожидании Бинотто

В данный момент «Альпин» находится в разобранном состоянии. На первых этапах сезона-2023 французские машины регулярно были среди четырёх-пяти быстрейших в пелотоне, но в Австрии и Великобритании A523 — уже только седьмая, а на «Хунгароринге» ни Окон, ни Гасли не дотянулись до финального сегмента. Машина не выглядит безнадёжной, но кто с уходом Пэта Фрая продолжит доводить её до ума?

В данный момент исполняющим обязанности руководителя команды назначен Бруно Фамен, но, согласно очень настойчивым слухам, чуть ли не со дня на день ожидается приход в «Альпин» Маттиа Бинотто, который до декабря прошлого года несколько лет возглавлял «Феррари». И совсем не факт, что в Энстоуне Бинотто тоже будет главным.

Бруно Фамен на пресс-конференции перед Гран-при Бельгии Фото: Francois Nel/Getty Images

Фамен прежде всего известен тем, что привёл к победам в ралли-рейдах заводскую команду «Пежо». Оттуда Бруно ушёл в 2019-м, а в 2022-м пришёл в Энстоун и — что важнее — в начале июля 2023-го был назначен вице-президентом «Альпин Моторспортс». Кроме того, прежде Фамен был техническим директором «Пежо», а потому вполне ясно представляет себе и управленческую, и инженерную сторону автоспорта. Можно предположить, что Маттиа Бинотто предстоит работать под началом Фамена.

В похожей ситуации Маттиа был, когда работал в «Феррари» во времена Маурицио Арривабене — и тогда всё закончилось подковёрными политическими играми и очередной перестановкой. Так или иначе, узнать, сладит ли новое руководство «Альпин» — кто бы в него ни попал — мы сможем лишь в следующем году, а пока французская команда входит в очередной период трансформаций. Надежд на скорое улучшение результатов сейчас нет, но тот факт, что стагнировавшая и топтавшаяся на месте команда начала хоть как-то двигаться, всё-таки немного обнадёживает.