Кто из гонщиков Ф-1 принёс своей команде наибольшие убытки? Боссы жёстко отомстили

Мик Шумахер — $ 3 952 000

Серия жесточайших аварий сделала немца «чемпионом» второй год подряд. Правда, в Абу-Даби он чуть не «подарил» победу Латифи, отправив его в отбойник. Но «Уильямс» почти не пострадал.