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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс получит штраф на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, хотя пилот и команда не виноваты — что случилось

«Феррари» раскурочило из-за косяка организаторов. А штраф получил гонщик. Как так?
Евгений Кустов
Карлос Сайнс получит штраф
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Говорят, в теории Сайнс даже мог увидеть асфальт через дырку в кокпите.

Новейший Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 в очередной раз обнажил несовершенство правил Формулы-1. Карлос Сайнс потеряет десять позиций на стартовой решётке, хотя ни он, ни его команда никак не виноваты в случившемся. Поговаривают, не обошлось без козней коллег из «Мерседеса»…

Что случилось?

Вероятно, вы в курсе, что первая тренировка в Вегасе оказалась сорвана из-за проблем с трассой. Один из канализационных люков был плохо заварен, и машины Ф-1 общими усилиями сумели его оторвать. В итоге не повезло Карлосу Сайнсу: ехавший перед ним Фернандо Алонсо успел среагировать и объехать люк, а вот «Феррари» проехала прямо по нему.

Результат — ужасающий. Нет, сам-то пилот не пострадал, хотя позвоночником и шеей испанец прочувствовал удар. А вот болид получил серьёзнейшие повреждения: днище по сути разлетелось по асфальту, также пострадала батарея силового блока и другие его элементы, сломалось гоночное кресло. А по информации Auto Motor und Sport, удар оказался столь серьёзным, что пробил монокок — якобы через дыру в кокпите Сайнса можно было увидеть асфальт.

Канализационный колодец, от которого отлетел злополучный люк

Канализационный колодец, от которого отлетел злополучный люк

Фото: Chris Graythen/Getty Images

При этом Гран-при Лас-Вегаса — предпоследний этап сезона, к нему все команды уже находятся «на издыхании» в плане разрешённых элементов двигателя и в целом запчастей — зачем большие запасы, если осталось проехать лишь пару гонок? Сэкономленные деньги лучше потратить на машину следующего сезона.

Ну, вопрос с деталями и бюджетом трогать не будем, а вот повреждение батареи оказалось серьёзной проблемой: запасных «живых» батарей в арсенале Сайнса не осталось, так что испанцу грозил штраф за сверхлимитный компонент: согласно правилам, это потеря десяти мест на стартовой решётке. Хотя, казалось бы, и пилот, и его команда никак не виноваты, что «лимитная» батарея не сумеет отработать свой ресурс.

Часть деталей, отлетевших от «Феррари» Сайнса после наезда на люк

Часть деталей, отлетевших от «Феррари» Сайнса после наезда на люк

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Что сказали судьи?

«Феррари» логично обратилась к ФИА — точно ли Сайнсу положен штраф за то, в чём он с командой не виноват? Надо отдать федерации должное: она не дала от ворот поворот, а составила официальный запрос к стюардам этапа. Мол, Сайнс, а заодно Эстебан Окон повредили машины не по своей вине, нельзя ли что-то с этим сделать? «Альпин», правда, повезло: у Эстебана двигатель не пострадал, так что французу штрафы не грозили. А вот для гонки Сайнса вердикт судей значил очень многое.

После обращения к судьям со стороны технического делегата журналистам почему-то дружно показалось, что здравый смысл возобладал — мол, раз проблему зафиксировали, то сейчас стюарды официально оформят форс-мажорный случай и отпустят Сайнса с миром. Не тут-то было: после разбирательств судьи констатировали, что просто не располагают полномочиями, чтобы не оштрафовать Карлоса!

«Невзирая на тот факт, что повреждения были вызваны абсолютно необычными обстоятельствами, Статья 2.1 спортивного регламента Формулы-1 обязывает, чтобы все официальные лица, включая стюардов, применяли правила так, как они написаны. Соответственно, должна быть применена Статья 28.3 спортивного регламента. Стюарды отмечают, что, если бы у них было право отступить от правил в сложившихся обстоятельствах, они бы сделали это, однако регламент не позволяет подобного», — констатировали судьи и проштамповали наказание в десять мест.

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Замешан ли «Мерседес»?

Разумеется, Сайнс и «Феррари» негодовали из-за такого решения. «По окончании второй практики команда сообщила, что я получу штраф за то, в чём нет ни моей вины, ни вины команды, — комментировал ситуацию пилот. — Вы можете представить, как я расстроен. Я просто не поверил в такую ситуацию. Вы не увидите меня довольным в этот уикенд.

Случившееся сегодня — очевидный пример, как можно сделать спорт лучше во многих отношениях. Очевидно, что тут можно было применить пункт о форс-мажоре, чтобы я не получил штраф, но всегда находятся люди, всегда находятся способы, чтобы сделать ситуацию хуже для конкретного человека. В этот раз моя очередь заплатить цену».

То ли вашему автору кажется, то ли в момент, когда Карлос говорил про «людей и способы», он имел в виду ходившие по паддоку слухи, что против его прощения выступил «Мерседес». Немецкая команда якобы дала понять судьям, что они обязаны строго следовать регламенту, а иначе может последовать протест. В самом «Мерседесе» слух опровергли как-то вяло — мол, это просто спекуляции. При этом команда подтвердила позицию: штраф должен был применён, потому что нельзя игнорировать правила.

Столь серьёзное внимание «Серебряных стрел» к процессу вызвано нынешним положением команд в Кубке конструкторов. В борьбе за второе место и миллионы призовых «Мерседес» опережает «Феррари» на 20 очков, и очевидно, что штраф Сайнса сильно бьёт по шансам «Скудерии» догнать немцев. В такой ситуации понятно, что Вольф и компания будут думать о себе, а не о здравом смысле и некой справедливости.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Главный вопрос тут к судьям и ФИА — точно ли нереально добиться в правилах такой гибкости, когда команды не будут страдать по чужой вине? Впрочем, мы понимаем, что прощение Сайнса открыло бы ящик Пандоры: судей завалили бы всякого рода оправданиями. Тут виноват плохой бордюр, там аварию спровоцировал соперник… Опять же, если на 22-м Гран-при отменить штраф из-за люка, то что делать, скажем, на втором? Просто увеличить разрешённый пул элементов на один экземпляр?

Такие вопросы можно придумывать и задавать до бесконечности. Так что, видимо, Карлос с «Феррари» могут дальше говорить о своём «отказе верить» в такое решение, но поправки в правила могут и не внести.

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