«Феррари» раскурочило из-за косяка организаторов. А штраф получил гонщик. Как так?

Новейший Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 в очередной раз обнажил несовершенство правил Формулы-1. Карлос Сайнс потеряет десять позиций на стартовой решётке, хотя ни он, ни его команда никак не виноваты в случившемся. Поговаривают, не обошлось без козней коллег из «Мерседеса»…

Что случилось?

Вероятно, вы в курсе, что первая тренировка в Вегасе оказалась сорвана из-за проблем с трассой. Один из канализационных люков был плохо заварен, и машины Ф-1 общими усилиями сумели его оторвать. В итоге не повезло Карлосу Сайнсу: ехавший перед ним Фернандо Алонсо успел среагировать и объехать люк, а вот «Феррари» проехала прямо по нему.

Результат — ужасающий. Нет, сам-то пилот не пострадал, хотя позвоночником и шеей испанец прочувствовал удар. А вот болид получил серьёзнейшие повреждения: днище по сути разлетелось по асфальту, также пострадала батарея силового блока и другие его элементы, сломалось гоночное кресло. А по информации Auto Motor und Sport, удар оказался столь серьёзным, что пробил монокок — якобы через дыру в кокпите Сайнса можно было увидеть асфальт.

Канализационный колодец, от которого отлетел злополучный люк Фото: Chris Graythen/Getty Images

При этом Гран-при Лас-Вегаса — предпоследний этап сезона, к нему все команды уже находятся «на издыхании» в плане разрешённых элементов двигателя и в целом запчастей — зачем большие запасы, если осталось проехать лишь пару гонок? Сэкономленные деньги лучше потратить на машину следующего сезона.

Ну, вопрос с деталями и бюджетом трогать не будем, а вот повреждение батареи оказалось серьёзной проблемой: запасных «живых» батарей в арсенале Сайнса не осталось, так что испанцу грозил штраф за сверхлимитный компонент: согласно правилам, это потеря десяти мест на стартовой решётке. Хотя, казалось бы, и пилот, и его команда никак не виноваты, что «лимитная» батарея не сумеет отработать свой ресурс.

Часть деталей, отлетевших от «Феррари» Сайнса после наезда на люк Фото: Chris Graythen/Getty Images

Что сказали судьи?

«Феррари» логично обратилась к ФИА — точно ли Сайнсу положен штраф за то, в чём он с командой не виноват? Надо отдать федерации должное: она не дала от ворот поворот, а составила официальный запрос к стюардам этапа. Мол, Сайнс, а заодно Эстебан Окон повредили машины не по своей вине, нельзя ли что-то с этим сделать? «Альпин», правда, повезло: у Эстебана двигатель не пострадал, так что французу штрафы не грозили. А вот для гонки Сайнса вердикт судей значил очень многое.

После обращения к судьям со стороны технического делегата журналистам почему-то дружно показалось, что здравый смысл возобладал — мол, раз проблему зафиксировали, то сейчас стюарды официально оформят форс-мажорный случай и отпустят Сайнса с миром. Не тут-то было: после разбирательств судьи констатировали, что просто не располагают полномочиями, чтобы не оштрафовать Карлоса!

«Невзирая на тот факт, что повреждения были вызваны абсолютно необычными обстоятельствами, Статья 2.1 спортивного регламента Формулы-1 обязывает, чтобы все официальные лица, включая стюардов, применяли правила так, как они написаны. Соответственно, должна быть применена Статья 28.3 спортивного регламента. Стюарды отмечают, что, если бы у них было право отступить от правил в сложившихся обстоятельствах, они бы сделали это, однако регламент не позволяет подобного», — констатировали судьи и проштамповали наказание в десять мест.

Замешан ли «Мерседес»?

Разумеется, Сайнс и «Феррари» негодовали из-за такого решения. «По окончании второй практики команда сообщила, что я получу штраф за то, в чём нет ни моей вины, ни вины команды, — комментировал ситуацию пилот. — Вы можете представить, как я расстроен. Я просто не поверил в такую ситуацию. Вы не увидите меня довольным в этот уикенд.

Случившееся сегодня — очевидный пример, как можно сделать спорт лучше во многих отношениях. Очевидно, что тут можно было применить пункт о форс-мажоре, чтобы я не получил штраф, но всегда находятся люди, всегда находятся способы, чтобы сделать ситуацию хуже для конкретного человека. В этот раз моя очередь заплатить цену».

То ли вашему автору кажется, то ли в момент, когда Карлос говорил про «людей и способы», он имел в виду ходившие по паддоку слухи, что против его прощения выступил «Мерседес». Немецкая команда якобы дала понять судьям, что они обязаны строго следовать регламенту, а иначе может последовать протест. В самом «Мерседесе» слух опровергли как-то вяло — мол, это просто спекуляции. При этом команда подтвердила позицию: штраф должен был применён, потому что нельзя игнорировать правила.

Столь серьёзное внимание «Серебряных стрел» к процессу вызвано нынешним положением команд в Кубке конструкторов. В борьбе за второе место и миллионы призовых «Мерседес» опережает «Феррари» на 20 очков, и очевидно, что штраф Сайнса сильно бьёт по шансам «Скудерии» догнать немцев. В такой ситуации понятно, что Вольф и компания будут думать о себе, а не о здравом смысле и некой справедливости.

Карлос Сайнс Фото: Dan Istitene/Getty Images

Главный вопрос тут к судьям и ФИА — точно ли нереально добиться в правилах такой гибкости, когда команды не будут страдать по чужой вине? Впрочем, мы понимаем, что прощение Сайнса открыло бы ящик Пандоры: судей завалили бы всякого рода оправданиями. Тут виноват плохой бордюр, там аварию спровоцировал соперник… Опять же, если на 22-м Гран-при отменить штраф из-за люка, то что делать, скажем, на втором? Просто увеличить разрешённый пул элементов на один экземпляр?

Такие вопросы можно придумывать и задавать до бесконечности. Так что, видимо, Карлос с «Феррари» могут дальше говорить о своём «отказе верить» в такое решение, но поправки в правила могут и не внести.