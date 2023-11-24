Пилот «Феррари» разбил машину перед финалом Ф-1. Эта ошибка дорого обойдётся «Скудерии»

За поул в Абу-Даби, похоже, будут бороться пилоты трёх команд — и «Мерседеса» среди них нет.

На трассе «Яс Марина» начался заключительный этап Формулы-1 сезона-2023, который станет решающей битвой «Феррари» и «Мерседеса». И для «Скудерии» уикенд в Абу-Даби стартовал не лучшим образом: уже во второй раз подряд Карлос Сайнс разбивает в первой тренировке машину, и на этот раз, похоже, по собственной вине.

Проблемы Сайнса, вылет Нико Хюлькенберга и неплохое выступление Роберта Шварцмана — в обзоре главных событий дня от «Чемпионата».

Удар по шансам «Феррари»

Авария Сайнса произошла на девятой минуте второй сессии. «Феррари» Карлоса на высокой скорости сорвало в быстром третьем повороте трассы — машину закрутило вокруг своей оси и выбросило в ближайший отбойник. В заграждения «Феррари» влетела левой частью и получила довольно серьёзные повреждения — в том числе в задней части, где находятся силовая установка и трансмиссия.

Разбитая «Феррари» Сайнса Фото: twitter.com/f1

Масштаб ущерба ещё предстоит оценить — и не исключено, что после инцидента с люком в тренировках в Лас-Вегасе испанца ждут очередные штрафы на стартовой решётке. Это сильно ударит по шансам «Феррари» в борьбе за второе место Кубка конструкторов — в теории отыграть четыре очка у «Мерседеса» вполне реально, но, если одна из машин снова будет стартовать из конца пелотона, это будет намного сложнее.

Хюлькенберга тоже развернуло

Когда сессия возобновилась после вызванных Сайнсом красных флагов, потерял контроль над машиной Нико Хюлькенберг. Правда, в его ситуации всё было куда менее драматично: немец тоже долетел до отбойника, но обошёлся лишь разбитым задним антикрылом. Тем не менее сессия для Халка была на этом окончена.

Разворот Хюлькенберга Фото: twitter.com/f1

Причём в утренней сессии Нико уступал машину воспитаннику «Феррари» Оливеру Берману и фактически смог потренироваться лишь 10 минут — пока в отбойники не улетел Сайнс. Так или иначе, из-за двух красных флагов подряд у других пилотов тоже не было возможности как следует отработать на длинных отрезках.

Леклер быстрее всех, но топ-3 — в двух десятых

Лучшее время по итогам заездов осталось за Шарлем Леклером, однако Ландо Норрис уступил гонщику «Феррари» всего четыре десятые секунды, а Макс Ферстаппен не смог улучшить в последней попытке и потенциально намного ближе к монегаску, чем итоговый разрыв в 17 сотых. Но даже в таком случае всё идёт к тому, что шанс на поул будет у гонщиков трёх команд.

Шарль Леклер в тренировках в Абу-Даби Фото: Peter Fox/Getty Images

Очень здорово смотрелись гонщики «Альфа Ромео» — Валттери Боттас показал четвёртое время, а Гуаньюй Чжоу стал седьмым. Между ними вклинились гонщики «Мерседеса»: у Джорджа Расселла шестое время, а Льюиса Хэмилтона — седьмое. Тем не менее в данный момент «Мерседес» — лишь пятая по скорости машина. Впрочем, пилоты «Астон Мартин» вообще не попали в топ-10.

10 новичков. Включая Шварцмана

Первая тренировка перед Гран-при Абу-Даби — одна из самых бесполезных в календаре чемпионата, поэтому почти во всех командах именно в этот уикенд дали поработать за рулём молодым пилотам и резервистам. В общей сложности таких пилотов было 10 — причём в «Ред Булл» новички заняли обе машины.

Лучшим из них стал Фелипе Другович, который пилотировал «Астон Мартин» Алонсо и показал второе время (Лэнс Стролл остался пятым — в 0,27 секунды позади). Неплохо справился и Роберт Шварцман — российско-израильский пилот подменял в «Феррари» Леклера и занял восьмое место — сразу позади Карлоса Сайнса, который был всего на три сотых быстрее.

Роберт Шварцман на свободных заездах в Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Фредерик Вести, который в этот уикенд сражается за титул чемпиона Формулы-2, пилотировал «Мерседес» Хэмилтона и расположился на 12-й строчке, в 0,7 секунды позади Расселла. Следом за датчанином классифицировался Джек Дуэн, работавший в составе «Альпин», а на 14-й строчке сессию закончил протеже «Альфа Ромео» Тео Пуршер.

Патрисио О’Уорд, одна из главных новых звёзд IndyCar, получил шанс в «Макларене», но оказался медленнее гонщиков Формулы-2 — 15-й. Зато мексиканец был впереди чемпиона Формулы-Е Джейка Денниса и Исака Хаджара, который вместе с ним ездил за «Ред Булл». А вот Зак О’Салливан на «Уильямсе» и Оливер Берман на «Хаасе» блеснуть не смогли — оба с трудом держались в пределах трассы и заняли только 18-е и 20-е места.

Расписание Гран-при Абу-Даби (мск):

25 ноября, суббота:

13:30 — третья тренировка Ф-1.

15:20 — спринт Формулы-2.

17:00 — квалификация Ф-1.

26 ноября, воскресенье:

12:15 — гонка Формулы-2.

16:00 — Гран-при Абу-Даби Ф-1.