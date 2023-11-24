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Свободные заезды Гран-при Абу-Даби Ф-1: авария Сайнса, вылет Хюлькенберга, Леклер быстрее Норриса

Пилот «Феррари» разбил машину перед финалом Ф-1. Эта ошибка дорого обойдётся «Скудерии»
Дмитрий Захарченко
Свободные заезды Гран-при Абу-Даби
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За поул в Абу-Даби, похоже, будут бороться пилоты трёх команд — и «Мерседеса» среди них нет.

На трассе «Яс Марина» начался заключительный этап Формулы-1 сезона-2023, который станет решающей битвой «Феррари» и «Мерседеса». И для «Скудерии» уикенд в Абу-Даби стартовал не лучшим образом: уже во второй раз подряд Карлос Сайнс разбивает в первой тренировке машину, и на этот раз, похоже, по собственной вине.

Проблемы Сайнса, вылет Нико Хюлькенберга и неплохое выступление Роберта Шварцмана — в обзоре главных событий дня от «Чемпионата».

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Удар по шансам «Феррари»

Авария Сайнса произошла на девятой минуте второй сессии. «Феррари» Карлоса на высокой скорости сорвало в быстром третьем повороте трассы — машину закрутило вокруг своей оси и выбросило в ближайший отбойник. В заграждения «Феррари» влетела левой частью и получила довольно серьёзные повреждения — в том числе в задней части, где находятся силовая установка и трансмиссия.

Разбитая «Феррари» Сайнса

Разбитая «Феррари» Сайнса

Фото: twitter.com/f1

Масштаб ущерба ещё предстоит оценить — и не исключено, что после инцидента с люком в тренировках в Лас-Вегасе испанца ждут очередные штрафы на стартовой решётке. Это сильно ударит по шансам «Феррари» в борьбе за второе место Кубка конструкторов — в теории отыграть четыре очка у «Мерседеса» вполне реально, но, если одна из машин снова будет стартовать из конца пелотона, это будет намного сложнее.

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Хюлькенберга тоже развернуло

Когда сессия возобновилась после вызванных Сайнсом красных флагов, потерял контроль над машиной Нико Хюлькенберг. Правда, в его ситуации всё было куда менее драматично: немец тоже долетел до отбойника, но обошёлся лишь разбитым задним антикрылом. Тем не менее сессия для Халка была на этом окончена.

Разворот Хюлькенберга

Разворот Хюлькенберга

Фото: twitter.com/f1

Причём в утренней сессии Нико уступал машину воспитаннику «Феррари» Оливеру Берману и фактически смог потренироваться лишь 10 минут — пока в отбойники не улетел Сайнс. Так или иначе, из-за двух красных флагов подряд у других пилотов тоже не было возможности как следует отработать на длинных отрезках.

Леклер быстрее всех, но топ-3 — в двух десятых

Лучшее время по итогам заездов осталось за Шарлем Леклером, однако Ландо Норрис уступил гонщику «Феррари» всего четыре десятые секунды, а Макс Ферстаппен не смог улучшить в последней попытке и потенциально намного ближе к монегаску, чем итоговый разрыв в 17 сотых. Но даже в таком случае всё идёт к тому, что шанс на поул будет у гонщиков трёх команд.

Шарль Леклер в тренировках в Абу-Даби

Шарль Леклер в тренировках в Абу-Даби

Фото: Peter Fox/Getty Images

Очень здорово смотрелись гонщики «Альфа Ромео» — Валттери Боттас показал четвёртое время, а Гуаньюй Чжоу стал седьмым. Между ними вклинились гонщики «Мерседеса»: у Джорджа Расселла шестое время, а Льюиса Хэмилтона — седьмое. Тем не менее в данный момент «Мерседес» — лишь пятая по скорости машина. Впрочем, пилоты «Астон Мартин» вообще не попали в топ-10.

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10 новичков. Включая Шварцмана

Первая тренировка перед Гран-при Абу-Даби — одна из самых бесполезных в календаре чемпионата, поэтому почти во всех командах именно в этот уикенд дали поработать за рулём молодым пилотам и резервистам. В общей сложности таких пилотов было 10 — причём в «Ред Булл» новички заняли обе машины.

Лучшим из них стал Фелипе Другович, который пилотировал «Астон Мартин» Алонсо и показал второе время (Лэнс Стролл остался пятым — в 0,27 секунды позади). Неплохо справился и Роберт Шварцман — российско-израильский пилот подменял в «Феррари» Леклера и занял восьмое место — сразу позади Карлоса Сайнса, который был всего на три сотых быстрее.

Роберт Шварцман на свободных заездах в Абу-Даби

Роберт Шварцман на свободных заездах в Абу-Даби

Фото: Clive Rose/Getty Images

Фредерик Вести, который в этот уикенд сражается за титул чемпиона Формулы-2, пилотировал «Мерседес» Хэмилтона и расположился на 12-й строчке, в 0,7 секунды позади Расселла. Следом за датчанином классифицировался Джек Дуэн, работавший в составе «Альпин», а на 14-й строчке сессию закончил протеже «Альфа Ромео» Тео Пуршер.

Патрисио О’Уорд, одна из главных новых звёзд IndyCar, получил шанс в «Макларене», но оказался медленнее гонщиков Формулы-2 — 15-й. Зато мексиканец был впереди чемпиона Формулы-Е Джейка Денниса и Исака Хаджара, который вместе с ним ездил за «Ред Булл». А вот Зак О’Салливан на «Уильямсе» и Оливер Берман на «Хаасе» блеснуть не смогли — оба с трудом держались в пределах трассы и заняли только 18-е и 20-е места.

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Расписание Гран-при Абу-Даби (мск):

25 ноября, суббота:
13:30 — третья тренировка Ф-1.
15:20 — спринт Формулы-2.
17:00 — квалификация Ф-1.

26 ноября, воскресенье:
12:15 — гонка Формулы-2.
16:00 — Гран-при Абу-Даби Ф-1.

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