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Главные скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Главные скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
Российские судьи вредили своим же фигуристам, а тренер сборной Беларуси уличил Тутберидзе в нечестной игре.
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<a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4574461-strannoe-sudejstvo-na-chempionate-evropy-2022-po-figurnomu-kataniyu-rossijskie-arbitry-topyat-svoih-zhe-sportsmenov.html" target="_blank">Судейские скандалы</a> грянули в первый же день турнира в Таллине. Особенно отметились российские арбитры.
Судейские скандалы грянули в первый же день турнира в Таллине. Особенно отметились российские арбитры.
В мужских соревнованиях наша судья пошла против лидирующего по итогам короткой программы Андрея Мозалёва. Она поставила россиянина лишь на третье место, отдав предпочтение Кондратюку и Семененко.
В мужских соревнованиях наша судья пошла против лидирующего по итогам короткой программы Андрея Мозалёва. Она поставила россиянина лишь на третье место, отдав предпочтение Кондратюку и Семененко.
Идентичная ситуация произошла в парах. Российская судья сочла, что Тарасова/Морозов, занявшие второе место в короткой программе, заслуживают мирового рекорда больше, чем победители Мишина/Галлямов.
Идентичная ситуация произошла в парах. Российская судья сочла, что Тарасова/Морозов, занявшие второе место в короткой программе, заслуживают мирового рекорда больше, чем победители Мишина/Галлямов.
В произвольной ситуация изменилась, и от рук российской судьи пострадали уже Тарасова/Морозов. Арбитр допустила ошибку ввода и вместо +5 за идеальный подкрут поставила -5.
В произвольной ситуация изменилась, и от рук российской судьи пострадали уже Тарасова/Морозов. Арбитр допустила ошибку ввода и вместо +5 за идеальный подкрут поставила -5.
Причиной скандала стал и неудачный прокат короткой программы Щербаковой. Аня упала, потеряла каскад, но удержалась в топ-4, в отличие от белоруски Сафоновой, ставшей 8-й с прокатом без видимых ошибок.
Причиной скандала стал и неудачный прокат короткой программы Щербаковой. Аня упала, потеряла каскад, но удержалась в топ-4, в отличие от белоруски Сафоновой, ставшей 8-й с прокатом без видимых ошибок.
Тренер Виктории Олег Васильев жёстко раскритиковал работу арбитров и уличил Этери в нечестной игре. «Эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» — <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-4574923-sudi-uzhinali-s-tutberidze-trener-sbornoj-belarusi-raskritikoval-sudejstvo-na-che.html" target="_blank">сказал он</a>.
Тренер Виктории Олег Васильев жёстко раскритиковал работу арбитров и уличил Этери в нечестной игре. «Эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» — сказал он.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, вопреки ожиданиям многих зрителей, стали на чемпионате Европы только седьмыми. Это спровоцировало множество <a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4576595-chempionat-evropy-2022-po-figurnomu-kataniyu-reakciya-inostrancev-na-rezultat-diany-devis-i-gleba-smolkina-zloradstvo.html" target="_blank">шуток со стороны иностранцев</a>.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, вопреки ожиданиям многих зрителей, стали на чемпионате Европы только седьмыми. Это спровоцировало множество шуток со стороны иностранцев.
А Тарасова <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-4577127-tarasova-devis-i-smolkin-v-rossii-poluchili-na-8-ballov-bolshe-chem-na-che-eto-nepravilno.html" target="_blank">прокомментировала</a> результат дуэта так: «На ЧР за ритм-танец Дэвис и Смолкин получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно».
А Тарасова прокомментировала результат дуэта так: «На ЧР за ритм-танец Дэвис и Смолкин получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно».
Странным высказыванием после 3-го места Дениса Васильева отметился его тренер Стефан Ламбьель. «Если весь турнир — это цирк, то остальные в нём — клоуны, а Денис — настоящий фигурист», — <a href="https://www.championat.com/figureskating/news-4576541-lambel-esli-che-eto-cirk-to-ostalnye-v-nyom-klouny-a-vasilev-nastoyaschij-figurist.html" target="_blank">сказал он</a>.
Странным высказыванием после 3-го места Дениса Васильева отметился его тренер Стефан Ламбьель. «Если весь турнир — это цирк, то остальные в нём — клоуны, а Денис — настоящий фигурист», — сказал он.
Однако затем тренер заявил, что не говорил этих слов. Хотя журналисты утверждают обратное.
Однако затем тренер заявил, что не говорил этих слов. Хотя журналисты утверждают обратное.
Ещё по теме: <a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4559227-glavnye-kuryozy-chempionata-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2022-mat-trankova-udar-igrushkoj-po-tutberidze.html" target="_blank">Мат Транькова и удар по Тутберидзе. Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию</a>.
Ещё по теме: Мат Транькова и удар по Тутберидзе. Главные курьёзы чемпионата России по фигурному катанию.
Главные скандалы чемпионата Европы по фигурному катанию
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